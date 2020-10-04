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محافظات

إرشادات هامة لمزارعي المانجا بعد انتهاء الموسم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:09 م
ارشادات هامة لمزارعي
ارشادات هامة لمزارعي المانجا بعد انتهاء الموسم .. تعرف عليها
انجي هيبة
اجري  الدكتور علاء جمعة استاذ البساتين بجامعة قناة السويس، جولة ميزانية لمزارع المانجو بمحافظة الاسماعيلية، تفقد خلالها مزارع المانجو المحلي ومتابعة عمليات الخدمة وتعليم المزارعين، وشرح اهمية عمليات الخدمة في تلك الفترة وبعد انتهاء موسم ٢٠٢٠.

وتضمنت ارشاداته للمزارعين، اهمية الاسراع باجراء عملية التقليم وازالة الطراحات الناشفة والتكتلات الزهرية والافرع الضعيفة الداخلية المصابة بالعفن الهبابي والحشرات القشرية للسماح بنو الطرحات القوية التى ستحمل المحصول في الموسم القادم، و فتح قلب الشجرة للتهوية ودخول الشمس وذلك للمساعدة علي ازالة الرطوبة والقضاء علي الحشرات القشرية ال افرزتها بتسبب مرض العفن الهبابي وبالتالي تكوين طبقة سوداء تعمل علي عدم التمثيل الضوئي والغذائي للشجرة.

كما تضمنت الارشادات  تاجيل عملية التطويش خفض ارتفاع الشجرة للشهر القادم عند تحسن وانخفاض الحرارة حتي لاتتعرض للجفاف وتشقق الافرع.

كما وجه استاذ البساتين بجامعة القناة، برش مركب كلينر بمعدل لتر لكل 100 لتر ماء للقضاء علي الحشرات القشرية والحشرات الثاقبة الماصة وازالة العفن الهبابي هتوفر لي 5 رشات وهم(1رشة اوكسي كلورونحاس 2 زيت معدني3مبيد حشري4 صابون زراعي 5 بوتاسيوم وبورون.

على الجانب الآخر، انتهي موسم جمع المانجو بمحافظة الاسماعيلية للاصناف المحلية والموجود حاليا من صنف الزبدة والعويسي اقل من 5% بينما الاصناف الاجنبية المتاخرة مثل الكيت والكنت والناعومي والاوستين مستمرة حتي منتصف شهر اكتوبر.

وانتهي موسم جمع المانجو باكبر محافظة لانتاج المانجو في مصر، بإجمالي مساحة تصل إلى 117 الف فدان وتحتل بهم المركز الاول في انتاج افضل انواع المانجو بمصر والعالم وفقا لشهادة دبلوماسيين وسفراء عدة دول منها نيوزلندا واستراليا وكندا.
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إرشادات هامة لمزارعي المانجا بعد انتهاء الموسم
إرشادات هامة لمزارعي المانجا بعد انتهاء الموسم
إرشادات هامة لمزارعي المانجا بعد انتهاء الموسم
إرشادات هامة لمزارعي المانجا بعد انتهاء الموسم
إرشادات هامة لمزارعي المانجا بعد انتهاء الموسم
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