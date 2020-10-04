AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد توقف 5 شهور.. المملكة السعودية تستأنف اليوم رحلات العمرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:08 م
العمرة
العمرة
فرح علاء الخولي
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديوهات عن بداية العمرة اليوم واستئنافها بعد توقف أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستأنفت المملكة العربية السعودية، منتصف ليل السبت، الأحد (بتوقيت مكة المكرمة)، أداء فريضة العمرة للمرة الأولى منذ تعليقها في مارس الماضي.

وكشفت إحصائيات رسمية لوزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحًا لأداء العمرة، في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوم الجمعة، منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا"، بحسسب ما أوردته قناة "السعودية" الرسمية.

ودشنت السلطات السعودية التطبيق للتسهيل على الراغبين في القيام بالمناسك، في غضون أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد تصاريح السعوديين بلغ 42.873، في حين كان هناك 65.128 تصريحا للمقيمين، ونشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صورًا لآخر الاستعدادات في مسجد الحرام قبيل استقبال من سيؤدون مناسك العمرة لهذا العام.

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد رمي الجمرات الثلاث.. فيديو

وزارة الحج والعمرة: يشترط الخلو من كورونا والالتزام بالتوقيتات لأداء الصلوات

صحف الكويت.. السيسي: أصلح في الأرض لذلك لا أخاف.. رئاسة الحرمين تمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود.. ماكرون لـ اللبنانيين: أخجل مما يقوم به قادتكم.. مواجهات بين أذربيجان وأرمينيا ومخاوف من حرب عنيفة

بعد قرار عودتها تدريجيا.. إجراءات احترازية مشددة فى الحرمين استعدادا لاستقبال المعتمرين

السماح بالطواف ابتداء من الأحد.. قرار سعودي جديد بشأن العُمرة

خلال أسبوع.. إصدار أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء العمرة

ترشيحاتنا

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صفقة حمراء جديدة.. مدرب دجلة يعلن انتقال أحمد رمضان بيكهام إلى الأهلي

زاهي حواس: منطقة الهرم أشبه بحديقة حيوان كريهة ونحن نطورها

مش عارف يصالحها إزاي .. شاهد زوج يتلف كل الأجهزة الكهربائية في المنزل لسبب غريب

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

ما كفارة من حلف بالله كذبًا وهو يعلم الحقيقة؟ .. الإفتاء توضح

AdvertisementS

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو M4 كشف موديل 2021 قبل تدشينها رسمياً.. صور

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي