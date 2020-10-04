بعد توقف 5 شهور.. المملكة السعودية تستأنف اليوم رحلات العمرة

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديوهات عن بداية العمرة اليوم واستئنافها بعد توقف أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.





واستأنفت المملكة العربية السعودية، منتصف ليل السبت، الأحد (بتوقيت مكة المكرمة)، أداء فريضة العمرة للمرة الأولى منذ تعليقها في مارس الماضي.





وكشفت إحصائيات رسمية لوزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحًا لأداء العمرة، في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوم الجمعة، منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا"، بحسسب ما أوردته قناة "السعودية" الرسمية.





ودشنت السلطات السعودية التطبيق للتسهيل على الراغبين في القيام بالمناسك، في غضون أزمة فيروس كورونا.





وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد تصاريح السعوديين بلغ 42.873، في حين كان هناك 65.128 تصريحا للمقيمين، ونشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صورًا لآخر الاستعدادات في مسجد الحرام قبيل استقبال من سيؤدون مناسك العمرة لهذا العام.



