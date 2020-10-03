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أخبار العالم

شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:58 م
جانب من المعتمرين
جانب من المعتمرين
محمود نوفل
نشرت وزارة الحج والعمرة قبل قليل صورًا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادًا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.


وبينت الصور الفوج الأول من المعتمرين وهم يطابقون تصريح العمرة على تطبيق "اعتمرنا" استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة الليلة


وكان موقع العربية نت  قد اعلن في نبأ عاجل عن استئناف العمرة تدريجيا بداية من منتصف الليلة بتوقيت مكة المكرمة.

ويشار الي ان  الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي  قد كشفت عن خطتها لضمان سلامة المعتمرين حيث سيتم تطهير سجاد المسجد الحرام عن طريق غسل المسجد الحرام يوميًا "10" مرات، وذلك بعد خروج المعتمرين بعد أن يفرغوا من أداء مناسك العمرة.

ويشارك في عملية الغسيل 4 آلاف عامل وعاملة، حيث يستخدم "60000" لتر من المنظفات والمطهرات يوميًا، وهي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، وأيضًا يتم تطهير المسجد الحرام بـ"1200" لتر من أجود أنواع المعطرات، وذلك بشكل يومي، بمشاركة  "100" معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة.

وسيتم فرش "9000" سجادة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين المصلين، حيث يقوم على الإشراف على هذه المهام أكثر من "180" مشرفًا ميدانيًا على مدار الساعة من أبناء هذا الوطن المعطاء.

وعملت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالرئاسة العامة على توزيع "300" صبانة،  على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات وكذلك دورات المياه، وتوزيع "900" لتر معقم للأيادي يوميًا و"1000" لتر معقم للسجاد و "2500" لتر معقم للأسطح.

ويقوم عمال التطهير بحمل مضخات تحمل على الظهر لأعمال التعقيم وبلغ عددها "200" مضخة، وأيضًا يقوم "450" عاملًا متجولًا يحمل معقمات على الظهر يعملون على مدار الساعة بمعدل "150" عاملًا في كل وردية.

ويتم تعقيم سجاد المسجد الحرام "12"مرة يوميًا، وكذلك بعد كل فوج يقوم بأداء مناسك العمرة.

وجهزت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز"5000" عربية يدوية مجانية و"600" عربية كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من "100" مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية.

وتقوم إدارة سقيا زمزم باستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة بتوزيع "26" ألف عبوة ماء زمزم يوميًا لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و"6" نقاط يتم بها توزيع عبوات ماء زمزم وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.

شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
شاهد.. أول فوج يستعد لأداء العمرة بعد توقفها منذ شهر رجب بسبب كورونا
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