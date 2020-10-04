5 نصائح ضرورية لمرضى كسل الغدة الدرقية

‏قالت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية، إن كسل الغدة الدرقية من أبرز الأمراض الأكثر شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، وقد ينتج عن كسل الغدة الدرقية بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع في الكوليسترول لذا ينصح دائما بمراجعة الطبيب وعدم إتباع حميات عشوائية غير مخصصة لك.





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وأضافت استشاري التغذية، أن لا بد من التوجه إلي الطبيب الخاص بك وتقوم بعرض "تحاليلك، عمرك، وزنك، حالتك الصحية والمشاكل الصحية التي تعاني منها والمجهود اليومي واحتياجك، ويعتبر هذا عمل أخصائي التغذية هو من يصمم لك جدول غذائي يتناسب مع كل ما ذكر لتستطيع خسارة الوزن الزائد ومعالجة كسل الغدة الدرقية وارتفاع الكولسترول.





وقدمت سهام سوقية، مجموعة من النصائح الضرورية والتي لا بد من اتباعها لمرضى كسل الغدة الدرقية وهي ...

-لاتصدق أن هناك خلطة عشبية تعالج كسل الغدة الدرقية

-تجنب الدهون الضارة والدسم والحلويات

- اعتدل في تناول اللحوم كالدجاج واللحم الأحمر واهتم بتناول السمك

- اهتم بتناول الخضار بكل أشكالها والفاكهة.

- استبدل النشويات بمنتجات الحبوب الكاملة.