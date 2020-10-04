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أخبار العالم

أذربيجان تهدد بتدمير أهداف عسكرية في أرمينيا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:14 م
أذربيجان تهدد بتدمير
أذربيجان تهدد بتدمير أهداف عسكرية في أرمينيا
دعاء أبوهشيمة
أكد مساعد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأحد، إن بلاده ستدمر أهدافا عسكرية في أرمينيا تطلق يريفان منها النار على مدن أذربيجانية؛ حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأعلنت أذربيجان، في وقت سابق، مقتل مدني وجرح 4  في هجوم صاروخي من أرمينيا على كنجا، ثاني أكبر مدن البلاد. من جانبها نفت أرمينيا شن هذا الهجوم.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس جمهورية كاراباخ، غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، اليوم الأحد، بمواصلة قصف منشآت أذربيجان العسكرية.

ووفقا لوكالة "أرمن برس"، أعلن رئيس كاراباخ  تعليق قصف مدينة "كنجا" لتفادي سقوط مدنيين. ودعا هاروتيونيان السكان الأذربيجانيين إلى مغادرة هذه المدن على الفور لتجنب الخسائر المحتملة".

وحذر هاروتيونيان من أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق القيادة الأذربيجانية. وكان الرئيس الأذربيجاني علييف أعلن أن أذربيجان تسيطر على سبع قرى على طول خط السيطرة في كاراباخ.

وكتب علييف على تويتر "اليوم حرر الجيش الأذربيجاني قرى طاليش في منطقة تيرتير ومهديلي وشاخيرلي وأشاغا ماراليان وشيبي وكويجاك في منطقة جبرائيل وأشاغا عبد الرحمنلي في منطقة فضولي".

وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، أن تركيا تدعم أذربيجان بالوجود العسكري والسلاح.

ووفقًا لقناة "العربية"، قالت الخارجية الأرمينية إن الأتراك يدعمون أذربيجان بشكل عملي جدا، مضيفة أن أنقرة منخرطة بشكل كبير في العمليات العسكرية التي بدأتها أذربيجان.

ولفتت الوزارة إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن التخطيط لهذه الحرب تم بمشاركة تركيا.
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