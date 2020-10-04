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فن

منة فضالى توجه الشكر لـ "صدى البلد" على تكريمها عن فيلم زنزانة 7.. شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
سيد احمد
وجهت الفنانة منة فضالى الشكر لـ موقع " صدى البلد " الإخباري على تكريمها عن فيلم " زنزانة 7 " ونشرت منة فضالى صورة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "شكرا صدي البلد علي تكريمي عن فيلم زنزانة 7"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

- الف مليون مبروك ومن نجاح لنجاح .
بالتوفيق دايما يارب يانجمتنا الجميلة .
مبروك يا احلي فنانه . 
ألف مبروك وربنا يوفقك كمان وكمان. 

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

في سياق آخر شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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