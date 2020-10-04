أحمد موسى: جماعة الإخوان قررت تصفية المقاول محمد علي والهارب يستنجد بـ أردوغان

قال الإعلامي أحمد موسي، إن اللص الهارب محمد علي يستنجد بالديكتاتور أردوغان لحماية اسرته بتركيا من جماعة الإخوان.





وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الارهابي يحيي موسي وجهازه المسلح يريد رصد تحركات المقاول الهارب محمد على لتصفيته".





وأكمل:" جماعة الاخوان الإرهابية قررت تصفية الهارب محمد علي وأدولاده لانه سحب البساط من تحت رجيلهم".





وعرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لـ ابنة اللص الهارب محمد علي، وهي تهين وتسب جدها وجدتها؛ لخروجهما في فضائية "صدى البلد" وفضح والدها الهارب.









وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « الهربان محمد علي معملش لعياله حاجة، وخلى عياله تشتم أبوه.. أكيد هما بيشتموا جدهم؛ لأن ابوهم قاله قبل كده، هضربك بالجزمة».









وأشار موسى، إلى أن اللص الهارب محمد علي وباقي الهاربين، يسعون الي الحصول على الجنسية التركية حتى لا يتم ترحيلهم الي مصر فيما بعد.

ولفت موسى، الى أن محمد علي ينصب على الأتراك والقطريين؛ للحصول على الملايين والجنسية، مرددا: «اتجوز بنت سورية وعايش معاها في قصر، بيصرف عليها ملايين، وسايب بناته عايشين في أوضة في تركيا».









كما سخر الإعلامي أحمد موسى من مذيع قناة الجزيرة محمد ناصر ووصفه بأنه "محمد كناريا" وقال له "قول للناس إن أحمد موسى بيقول عليا كناريا واتحداك على الهواء أنت والجماعات الإرهابية اللى بتدفعلك الفلوس إنك تقول حكاية الكناريا".













وأضاف موسى: "أتحداك بأعلى صوتى يا محمد يا ناصر أو يا محمد كناريا لو أنت مقولتش، أنا بكرة هقول فلازم تطلع النهاردة تقولهم لماذا تم تغيير اسم محمد ناصر إلى محمد كناريا".









وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي: "لو أنت راجل رد ولو أنت مردتش النهاردة بكرة هيبقى عندى معاد آخر وعندى حاجات هطلعها تطلع تتكلم وتقول لي اتغير اسم من محمد ناصر إلى محمد كناريا".





وأردف موسى: "لو قولت كدة يبقى عداك العيب ولو مقولتش هيبقى عندك مشكلة معايا بكرة ومشكلة مع الناس كلها ولازم تطلع تتكلم بشكل واضح وتحدد الأسباب الحقيقية لاسم كناريا".





وقال مقدم برنامج على مسئوليتي: "راجع نفسك يا كناريا وأنا مستنيك تقول ولو مقالش بكرة هتبقى الليلة الكبيرة والتحدي لازم يكون مباشر على الهواء".