أحمد موسى: الإعلام المعادي واللجان الإلكترونية تنفذ توجيهات المخابرات التركية

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الإعلام المعادي واللجان الإلكترونية ينفذون توجيهات المخابرات التركية ضد مصر.





وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" :" مذيعو قنوات الجماعة الإرهابية زعلانين من نزول الشعب المصري لدعم القيادة السياسية في ذكرى انتصارات اكتوبر".





وأكمل:" جماعة الإخوان الإرهابية قررت تصفية الهارب محمد علي وأولاده لأنه سحب البساط من تحت أرجلهم".





وعرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لـ ابنة اللص الهارب محمد علي، وهي تهين وتسب جدها وجدتها؛ لخروجهما في فضائية "صدى البلد" وفضح والدها الهارب.





وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»: « الهارب محمد علي معملش لعياله حاجة، وخلى عياله تشتم أبوه.. أكيد هما بيشتموا جدهم لأن ابوهم قاله قبل كده، هضربك بالجزمة».





وأشار موسى، إلى أن اللص الهارب محمد علي وباقي الهاربين، يسعون الي الحصول على الجنسية التركية حتى لا يتم ترحيلهم الي مصر فيما بعد.

ولفت موسى، الى أن محمد علي ينصب على الأتراك والقطريين؛ للحصول على الملايين والجنسية، مرددا: «اتجوز بنت سورية وعايش معاها في قصر، بيصرف عليها ملايين، وسايب بناته عايشين في أوضة في تركيا».





كما سخر الإعلامي أحمد موسى من مذيع قناة الجزيرة محمد ناصر ووصفه بأنه "محمد كناريا" وقال له "قول للناس إن أحمد موسى بيقول عليا كناريا واتحداك على الهواء أنت والجماعات الإرهابية اللى بتدفعلك الفلوس إنك تقول حكاية الكناريا".





وأضاف موسى: "أتحداك بأعلى صوتى يا محمد يا ناصر أو يا محمد كناريا لو أنت مقولتش، أنا بكرة هقول فلازم تطلع النهاردة تقولهم لماذا تم تغيير اسم محمد ناصر إلى محمد كناريا".





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي: "لو انت راجل رد ولو انت مردتش النهاردة بكرة هيبقى عندى معاد آخر وعندى حاجات هطلعها تطلع تتكلم وتقول ليه اتغير اسمك من محمد ناصر إلى محمد كناريا".





وأردف موسى: "لو قولت كده يبقى عدااك العيب ولو مقولتش هيبقى عندك مشكلة معايا بكرة ومشكلة مع الناس كلها ولازم تطلع تتكلم بشكل واضح وتحدد الأسباب الحقيقية لاسم كناريا".





وقال مقدم برنامج على مسئوليتي: "راجع نفسك يا كناريا وأنا مستنيك تقول ولو مقالتش بكرة هتبقى الليلة الكبيرة والتحدي لازم يكون مباشر على الهواء".