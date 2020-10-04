الحرب العالمية الثالثة.. الصين والنووي

فى أبريل 2020 انخفض عدد الأسلحة النووية في العالم بشكل كبير منذ الحرب الباردة، انخفض من ذروة بلغت حوالي 70300 في عام 1986 إلى ما يقدر بـ 13410 في أوائل عام 2020. غالبًا ما يصور المسؤولون الحكوميون هذا الإنجاز على أنه نتيجة لاتفاقيات الحد من الأسلحة الحالية أو الحديثة ، لكن الجزء الأكبر من التخفيض حدث في التسعينيات. قوى اليوم أكثر قدرة بكثير. وقد تباطأت وتيرة التخفيض بشكل ملحوظ مقارنة بالتسعينيات. وبدلًا من التخطيط لنزع السلاح النووي ، يبدو أن الدول المسلحة نوويًا تخطط للاحتفاظ بترسانات كبيرة من أجل المستقبل غير المحدد ، وتضيف أسلحة نووية جديدة ، وتزيد من الدور الذي تلعبه هذه الأسلحة في استراتيجياتها الوطنية.









على الرغم من التقدم المحرز في خفض الترسانات النووية للحرب الباردة ، لا يزال المخزون العالمي المجمع من الرؤوس الحربية النووية عند مستوى مرتفع للغاية: حوالي 13410 رؤوس حربية اعتبارًا من أوائل عام 2020. من بين هؤلاء ، يوجد ما يقرب من 9320 في المخزونات العسكرية والبقية تنتظر التفكيك ، منها حوالي 3720 رأسا حربيا منتشرة مع القوات العملياتية ، منها حوالي 1800 رأس حربي أمريكي وروسي وبريطاني وفرنسي في حالة تأهب قصوى وجاهزة للاستخدام في ملاحظة صغيرة. ما يقرب من 91 في المائة من جميع الرؤوس الحربية النووية مملوكة لروسيا والولايات المتحدة ، ولكل منهما حوالي 4000 رأس حربي في مخزوناتهما العسكرية ؛ لا توجد دولة مسلحة نوويًا أخرى ترى أن هناك حاجة إلى أكثر من بضع مئات من الأسلحة النووية من أجل الأمن القومي. على الصعيد العالمي ، يتناقص عدد الأسلحة النووية ، لكن وتيرة التخفيض تتباطأ مقارنة بالسنوات الثلاثين الماضية. تعمل الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة على خفض إجمالي مخزونها من الرؤوس الحربية ، ولدى فرنسا وإسرائيل مخزونات مستقرة نسبيًا ، بينما تزيد الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية مخزونها من الرؤوس الحربية.









تواصل جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تحديث قواتها النووية المتبقية ، وإضافة أنواع جديدة ، وزيادة الدور الذي تخدمه ، ويبدو أنها ملتزمة بالاحتفاظ بالأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى. للحصول على نظرة عامة على برامج التحديث العالمية ، راجع مساهمتنا في الكتاب السنوي لمعهد SIPRI . تتوفر الملامح القطرية الفردية من دفتر الملاحظات النووي FAS . إن العدد الدقيق للأسلحة النووية التي تمتلكها كل دولة هو سر وطني محكم. ومع ذلك ، تختلف درجة السرية اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر. بين عامي 2010 و 2018 ، كشفت الولايات المتحدة عن حجم مخزونها الإجمالي ، لكن في عام 2019 أوقفت إدارة ترامب هذه الممارسة . على الرغم من هذه القيود ، إلا أن المعلومات المتاحة للجمهور والتحليل الدقيق للسجلات التاريخية والتسريبات العرضية تجعل من الممكن وضع أفضل التقديرات حول حجم وتكوين مخزونات الأسلحة النووية الوطنية.









فى ضوء هذا الاطار تواصل الصين برنامج تحديث الأسلحة النووية الذي بدأته في الثمانينيات ، حيث تستخدم أنواعًا وأعدادًا أكبر من الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى. منذ إصدار دفتر الملاحظات النووي الصيني السابق في يونيو 2018 ، واصلت الصين نشر نسخة جديدة من صاروخ باليستي متنقل متوسط المدى نووي حالي ، وصاروخ باليستي جديد متوسط المدى ومتحرك ذي قدرة مزدوجة ، وقاذفة متنقلة على الطرق محسنة لصاروخ حالي. صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM). كما واصلت تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات متعدد القارات ومتحرك على الطرق وقابل للاستهداف بشكل مستقل (MIRV) وصاروخ باليستي مزدوج القدرة يُطلق من الجو. نحن نقدر أن الصين لديها مخزون من حوالي 290 رأسًا نوويًا لتسليمها من 180 إلى 190 صاروخًا باليستيًا أرضيًا ، و 48 صاروخًا باليستيًا بحريًا ، وقاذفات قنابل . تم تأكيد هذا التقدير بشكل أو بآخر من قبل مدير وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية (DIA) في مايو 2019: "نقدر ... عدد الرؤوس الحربية الصينية في أقل من المئات.









ومن المرجح أن يزداد هذا المخزون بشكل أكبر خلال العقد المقبل مع بدء تشغيل صواريخ إضافية ذات قدرة نووية. يبدو أن أحد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تمت ترقيتها قادرة على استخدام MIRV . في حين أن العديد من المصادر غير الرسمية تنسب أعدادًا كبيرة جدًا من الرؤوس الحربية إلى صواريخ MIRVed (على سبيل المثال ، 10 رؤوس حربية لكل DF-41) )، فإننا نقدر أن الغرض من برنامج MIRV هو ضمان اختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية ، بدلًا من تعظيم قدرة الرأس الحربي لقوة الصواريخ الصينية. لذلك نقدر أن صواريخ MIRVed مخصصة لعدد قليل من الرؤوس الحربية (ربما ثلاثة لكل منها) ، وأن هذا الجزء من قدرة الحمولة الصاروخية مخصص للشراك الخداعية ومساعدات الاختراق. من المرجح أن تقوم الصين بتعديل موقفها النووي بشكل أكبر لضمان مصداقية قوتها الضاربة الانتقامية.









يمكن لهذه الديناميكية أن تزيد من حجم مخزون الرؤوس الحربية النووية الصينية. بالنظر إلى هذه التطورات ، نقدر أن الصين ستتفوق قريبًا على فرنسا كثالث أكبر دولة مسلحة نوويًا في العالم ، على الرغم من أن ترسانة الصين ستبقى أقل بكثير من مستويات كل من روسيا والولايات المتحدة. في تقييم استخباراتي جديد ، أعلنت DIA في مايو 2019 أنها تتوقع "من المرجح أن تضاعف الصين على الأقل حجم مخزونها النووي .. خلال العقد المقبل" . من غير المعروف أساس هذا الإسقاط الدراماتيكي ، الذي يشير إلى أن الصين يمكن أن يكون لديها أكثر من 600 رأس نووي بحلول أواخر عام 2020. تُعرف توقعات DIA بأنها تميل إلى التفكير الأسوأ وقد تم تضخيم العديد من التوقعات السابقة .









على الرغم من الشائعات حول احتمال قيام الصين بربط رؤوس حربية ببعض صواريخها لزيادة جاهزيتها ، إلا أننا لم نر أو نسمع مصادر رسمية تؤكد ذلك. وبحسب ما ورد دعا بعض المسؤولين العسكريين الصينيين إلى زيادة جاهزية الصواريخ النووية الصينية (كولاكي 2016 ) ، والأدميرال فيليب ديفيدسون ، القائد الحالي للقيادة الأمريكية الهندية والمحيط الهادئ (USINDOPACOM) ، أخبر الكونجرس في أبريل 2018 أن "[الشعب الصيني جيش التحرير (PLA)] تحافظ القوات الصاروخية على درجة عالية من الاستعداد القتالي . يمكن تحقيق الاستعداد العالي دون بالضرورة تحميل رؤوس حربية نووية على الصواريخ ، وربما كان ديفيدسون يشير إلى جزء من القوات الصاروخية التي تشغل الصواريخ التقليدية. يُعتقد أن الصين تخزن معظم رؤوسها النووية في منشأة التخزين المركزية في سلسلة جبال تشينلينغ ، وبدرجة أقل في منشآت تخزين إقليمية أصغر. يتم تنظيم قوات الصواريخ الباليستية الأرضية في الصين في إطار قوة الصواريخ لجيش التحرير الشعبي (PLARF) ، المسؤولة عن الحفاظ على الأسلحة التقليدية والنووية و "القدرة على الردع والضرب عبر منطقة الدفاع بأكملها". تم تأسيسها في عام 2016 من أجل "تعزيز الردع النووي والقدرة على الهجوم المضاد" بقدرة الضربة الدقيقة المتوسطة والطويلة المدى. الأهم من ذلك ، أن القوة الصاروخية ستكون مسؤولة عن جميع الصواريخ الاستراتيجية ، بما في ذلك تلك الموجودة على الغواصات البحرية. قالت وزارة الدفاع الصينية إن إعادة التنظيم لا تعني تغييرًا كبيرًا في سياستها النووية ، والتي ستستمر في الاعتماد على تعهدها بعدم الاستخدام الأول والاستراتيجية النووية الدفاعية (Global.









تواصل الصين التحديث التدريجي لقوتها الصاروخية البرية ذات القدرات النووية. بشكل عام بقدر أنها تمتلك ما يقرب من 180 إلى 190 صاروخًا أرضيًا ذات قدرة نووية يمكنها إطلاق ما يقرب من 220 رأسًا نوويًا. تتزايد القوة ببطء من حيث العدد والتنوع. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، قامت الصين بإدخال ثلاثة إصدارات قادرة على الحركة النووية على الطرق: تعديل جديد للصاروخ الباليستي متوسط المدى DF-21 (CSS-5) الحالي (MRBM) ، المعين CSS-5 Mod 6 بواسطة جيش الولايات المتحدة؛ صاروخ باليستي جديد متوسط المدى (IRBM) يعرف باسم DF-26 ؛ و DF-31AG ، نسخة معدلة من قاذفة الصواريخ DF-31A ICBM.









من زاوية اخرى يقول المحللون الصينيون إن أسطح التحكم المحدثة ونظام التوجيه الخاص بالصاروخ سيوفران له القدرة اللازمة لاستهداف السفن في البحر ، لكن بعض المحللين الغربيين أعربوا عن شكوكهم في أن DF-26 ستكون قادرة على استهداف السفن المتحركة بنجاح ، بالنظر إلى التحديات التكتيكية والإجرائية التي تنطوي عليها مثل هذه العملية. يثير الدور المزدوج القدرة لـ DF-26 (وكذلك DF-21) بعض القضايا الشائكة حول القيادة والسيطرة وإمكانية حدوث سوء تفاهم في الأزمات. قد يُساء تفسير الاستعدادات لإطلاق صاروخ DF-26 أو إطلاقه فعليًا برأس حربي تقليدي ضد قاعدة أمريكية في المنطقة على أنه إطلاق أسلحة نووية ويؤدي إلى تصعيد نووي (أو حتى إجراءات وقائية). تم تنفيذ خلط القدرات النووية والتقليدية مع الصواريخ الباليستية متوسطة ومتوسطة المدى في الصين والهند وباكستان.









حافظت الصين على مبدأ الحد الأدنى من الردع منذ تجربتها النووية الأولى في عام 1964. وتاريخيًا ، أكد القادة الصينيون أن قدرة الضربة الثانية الموثوقة ستكون كافية لردع أي هجوم على الصين ، وخصصوا الجزء الأكبر من جهودهم لضمان بقاء ترسانتهم النووية. على هذا النحو ، فإن جيش التحرير الشعبي (PLA) أبقى على "مستوى تأهب منخفض" لقواته النووية وليس لديه رؤوس حربية مقترنة بالصواريخ في ظل الظروف العادية. بالإضافة إلى ذلك ، لدى الحكومة الصينية سياسة نووية طويلة الأمد تقضي بعدم استخدام الأسلحة النووية أولًا ، وعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية أو في المناطق الخالية من الأسلحة النووية ، والحفاظ على الحد الأدنى من الردع المصمم لضمان بقاء ثانية. - القدرة على الضرب.









وفقًا لوزارة الخارجية الصينية: "لقد اتبعت الصين دائمًا سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية والتزمت باستراتيجية نووية دفاعية ذات طابع دفاعي. لن تستخدم الصين أو تهدد باستخدام الأسلحة النووية دون قيد أو شرط ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو في المناطق الخالية من الأسلحة النووية ، ولن تدخل أبدًا في سباق تسلح نووي مع أي دولة أخرى. حافظت الصين دائمًا على قدراتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على أمنها القومي "(وزارة الدفاع الوطني الصينية 2016 ).









على الرغم من وجود الكثير من النقاش في الصين حول زيادة حجم الترسانة النووية وجاهزيتها وكذلك الوقت الذي سيتم فيه تطبيق سياسة عدم الاستخدام الأول ، لا يوجد دليل يشير إلى أن الحكومة الصينية قد انحرفت عن هذه السياسات طويلة الأمد ؛ ومع ذلك ، فإن أحد عناصر برنامج التحديث النووي الصيني - التركيز على تطوير أنظمة الإنذار المبكر الاستراتيجية - دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى التساؤل عما إذا كانت الصين ستتبنى موقف "الإطلاق عند الإنذار" في المستقبل (وزارة الدفاع الأمريكية 2019).



