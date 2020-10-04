محافظ القليوبية يستقبل وفدا من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وفدا من المتدربين من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي يتم تنفيذه بواسطة أحد أبرز صروح التدريب بمصر وهو الأكاديمية الوطنية للتدريب.









جاء ذلك في إطار حرص الدولة علي تأهيل الكوادر الشابة للقيادة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملى وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة، بما يعود بالنفع علي الوطن بكافة قطاعاته.





وذلك بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد.





ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلي إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية مؤهلة علميًا وعمليًا تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار والحصول علي الأدوات والمهارات اللازمة للتميز في جميع جوانب الإدارة العامة، كما تهدف زيارتهم للمحافظة إلي التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.





وأكد المحافظ أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمة الوطنية للتدريب وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نائب المحافظ سيتم خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل لمسار وظيفي أفضل.