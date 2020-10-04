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أخبار العالم

يخدع العالم بورقة فارغة.. السوشيال ميديا تشتعل سخرية من آخر ظهور لـ ترامب بالمستشفى

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:20 م
صدى البلد
أحمد قاسم
على مدار الساعات الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، العالمية والعربية، بعدما لاحظ روادها شيئًا مثيرًا للانتباه في مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إقامته بمستشفى والتر ريد العسكري، حيث يعالج من إصابته بفيروس كورونا. 


ولاحظ رواد السوشيال ميديا، أن الرئيس الأمريكي كان يكتب اسمه على ورقة بيضاء فارغة، وذلك على عكس دلالة الفيديو، حيث وضح أن ترامب يمارس مهامه بشكل طبيعي رغم إصابته بالفيروس. 


وسرعان ما انتشر هاشتاج #Staged على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك في إشارة من مستخدمي الموقع على أن الرئيس الأمريكي كان يخدع العالم. 


ومساء السبت، نشر ترامب مقطع فيديو على "تويتر" أكد فيه أنه يشعر "بتحسن كبير"، ووعد بـ"العودة قريبا" بعد نقله إلى المستشفى إثر تأكد إصابته بفيروس كورونا.


وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتطلّع إلى "إنهاء الحملة الانتخابيّة بالطريقة التي بدأها بها".


ومنذ ساعات، أعلن الفريق الطبي المعالج لترامب أنه يمكن تسريحه من مستشفى والتر ريد في وقت مبكر من يوم الإثنين، حيث أوضح كبير أطباء ترامب أنه حصل على الستيرويد كعلاج لكورونا. 


وقال الدكتور بريان جاريبالدي، أحد الأطباء في فريق ترامب: "خطتنا لليوم هي أن نجعله يأكل ويشرب، ويستيقظ من الفراش قدر الإمكان، ليكون متحركًا".


وأضاف "وإذا استمر حال الشعور بالارهاق كما يفعل اليوم، نأمل أن نتمكن من التخطيط لخروجه من المشفى في وقت مبكر من غد الاثنين ليعود إلى البيت الأبيض حيث يمكنه مواصلة مسار علاجه".


كما أوضح أن ترامب سيواصل تناول جرعات من دواء ريمديزفير، وهو دواء مضاد للفيروسات، واسع الطيف، وديكساميثازون، والستيرويد، سواء بقي في والتر ريد أو تم نقله إلى البيت الأبيض.
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