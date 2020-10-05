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رياضة

فايلر: خيبت آمال جماهير الأهلي لكنني كنت مضطرا للرحيل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
فايلر
فايلر
حسام الحارتي
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه خيب آمال جماهير الفريق، مشيرًا إلى اضطراره إلى الرحيل. 

وقال "فايلر"، في تصريحات تليفزيونية سويسرية، "ممتن لجماهير النادي الأهلي، وأعلم أنني تسببت لهم بخيبة أمل، ولكني كنت مضطرًا إلى الرحيل عن النادي".

وتابع مدرب الأهلي السابق، "أقدر كل ما قدمته جماهير النادي الأهلي من حب، ولكن الأسرة والاستقرار أهم أولوياتي لذلك رحلت عن تدريب الفريق".

واختتم تصريحاته قائلا "كنت مضطرا للرحيل عن الفريق بسبب عدم تأقلمي في مصر وأتمنى للنادي الأهلي التوفيق".

يذكر أن السويسري رينيه فايلر تمت إقالته مؤخرًا من تدريب النادي الأهلي وتعيين "بيتسو موسيماني" خلفًا له.

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