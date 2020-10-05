غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مركز للدروس الخصوصية لممارسة الانشطه التعليمية بالمخالفة في بولاق الدكرور.





وردت معلومات اكدتها التحريات، تفيد بوجود مركز تعليمي يزاول نشاط مخالف في بولاق الدكرور.





وعقب تقنين الاجراءات تم غلق وتشميع المركز واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات قيام سيدة بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تدعى فيه بضبط نجلها بدون وجه حق.





ورصدت المتابعة قيام إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى من أمام مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية يحتوى على استغاثتها من العاملين بمركز الشرطة للقبض على نجلها "بدون وجه حق".





وبالفحص تبين أن السيدة (موظفة – مقيمة بدائرة المركز) وأن نجلها (حاصل على دبلوم – مقيم بذات العنوان – مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، والمحكوم فيها غيابيًا بالحبس سنة وغرامة).





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبطه للتنفيذ عليه، وفى وقتٍ لاحق تم إخلاء سبيله عقب إتمام الإجراءات القانونية بالمعارضة على الحكم المشار إليه.





جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف الجهود لسرعة التعامل الجدى مع شكاوى وإلتماسات المواطنين.



