AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. حجب مرتضى منصور.. أستون فيلا يكتسح ليفربول بسباعية.. وفايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
حسام الحارتي
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.


أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة  بالاهلي المصري إن الفريق الأول لكرة القدم  سوف يتوجه إلى ‏المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 17 من نفس الشهر في ‏ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏


قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية 


وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربع سنوات بالمهزلة.


أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن عدم إحترام الخصوصية في مصر سبب رحيله عن الفريق. 


اكتسح أستون فيلا، ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك". 



قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

الأولمبية تمنع مرتضى منصور من تمثيل الزمالك في أي لعبة رياضية وإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه

اللجنة الأولمبية تدعو مجلس الزمالك لانتخابات تكميلية على مقعد الرئيس

ليلة بكى فيها الريدز.. أستون فيلا يكتسح ليفربول بسباعية في الدوري الإنجليزي

بعد قرار اللجنة الأولمبية .. 4 عقوبات تم توقيعها على رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الماضية تعرف عليها

رغم إيقافه ٤ سنوات.. بشرى لرئيس الزمالك مرتضى منصور

ترشيحاتنا

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين بعد ٢٤ ساعة من زفافهما بالشرقية

مناشدة عاجلة من الداخلية لقائدي المركبات

أخبار الفن| حلا شيحة تنفصل رسميا عن زوجها.. رقصة محمد رمضان مع ساويرس.. سر اعتذار الهام شاهين لأقاربها.. حفل عمر كمال وحسن شاكوش في لبنان يتحول لمعركة

الأولمبية تمنع مرتضى منصور من تمثيل الزمالك في أي لعبة رياضية وإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه

قنبلة كروية.. اللجنة الأولمبية تعلن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

مجلس النواب يرفض اتخاذ أي إجراء من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فتاة عالقة داخل غسالة ملابس وفرقة طوارئ تتدخل لإنقاذها.. فيديو

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة