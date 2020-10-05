أخبار الرياضة.. حجب مرتضى منصور.. أستون فيلا يكتسح ليفربول بسباعية.. وفايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:





خسر فريق ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.









أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالاهلي المصري إن الفريق الأول لكرة القدم سوف يتوجه إلى ‏المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 17 من نفس الشهر في ‏ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏









قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية









وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربع سنوات بالمهزلة.









أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن عدم إحترام الخصوصية في مصر سبب رحيله عن الفريق.









اكتسح أستون فيلا، ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك".













قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.