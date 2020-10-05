بدون أدوية.. نصائح لتقليل تضخم البروستاتا

عوامل مثل الشيخوخة ومستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن تكون سبب فى تضخم البروستاتا .إليك أسباب الإصابة بتضخم البروستاتا واعراض تحذيرية ينبغى عدم إغفاله.



وفقا لموقع stylecraze يعد ضعف الجهاز البولي والإفراغ الغير كامل للمثانة وصعوبة التبول من أعراض تضخم البروستات:







ماذا سوف تأكل؟

على الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا



-صوديوم

-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات --اللحوم

-منتجات الألبان

-مادة الكافيين --اللحوم-منتجات الألبان-مادة الكافيين

نصائح لتقليل تضخم البروستاتا:

على الجانب الأخر بجانب الأطعمه والحيل السباقة إليك نصائح سريعه للتقليل من تضخم البروستاتا لدى الرجال يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



ممارسة تمارين تدريب المثانة واليوجا والتأمل لتخفيف التوتر وتقوية عضلات الحوض



تحكم في مستويات التوتر لديك.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب زيادة تناول السوائل في المساء.

في حين أن التغييرات الغذائية قد تساعد بالتأكيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا ، فإن إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك قد يساعد أيضًا في منع تطور الأعراض.حاول إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.