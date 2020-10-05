كشف الملحن محمد شكري، عن تفاصيل تترات وأغاني مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "فيسبوك".





قال شكري :" #جديد #قريبا #من_الحاني تترات واغاني مسلسل #خيط_حرير من اخراج الاستاذ والاخ الكبير المخرج #ا_ابراهيم_فخر

وبطولة الفنانه الجميله #مي_عزالدين".





مدير تصوير اخويا وحبيبي #احمد_عبدالقادر .. انتاج #سينرجي .. انا مش هكتب غناء مين لحد ما تسمعو بنفسكم صوتين هيبقو بداية لمرحله جديده ف المزيكا ب امر الله ل مصر.. وساعتها انتو الي هتكتبو اساميهم ب امر الله".





كما أكدت الاعرة سلمى رشيد، إنها تشارك في كتابة أغنية بالمسلسل حيث قالت :"هتسمعوا اغنيه تعجبكم ان شاء الله".





يذكر أن مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان.

وصفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج إبراهيم فخر.





يذكر إنه من أعمال مي عز الدين، الفنية مسلسل "رسايل"، وتدور أحداثه حول فتاة تتلقّى إشارات ورسائل عبر الرؤى والأحلام وتحاول إبلاغ المحيطين بها بفحواها ولكنهم لا يصدقونها مما يُسبب لها الكثير من المشاكل والأزمات.





وأثناء رحلتها تكشف عن خبايا ما حدث من مُتغيرات إجتماعية في مصر وتغوص في مشاكل الكثير من المواطنين البسطاء الذين يُعانون من ضغوط الفقر.





مٌسلسل "رسايل" يضم نخبة من النجوم منهم مى عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم وأخرين.. ومن محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.



