تخفيض 25 ألف جنيه على نيسان سنترا 2020

أعلنت شركة نيسان في مصر أن طرازات نيسان سنترا موديل 2021 تباع في مصر حاليا ، وذلك بتخفيضات سعرية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه حيث وصلت هذه القيمة التخفيضية الكبيرة في شهر أكتوبر الجاري وشملت التخفيضات كافة فئات السيارة المتاحة للبيع في السوق المحلي المصري.



وتبدأ أسعار الفئة الأولي بيزك بسعر 266 ألف جينه بدلا من سعر 291 ألف جنيه ، أما ثاني فئة هاي لاين بسعر 284 ألف جنيه بدلا من 309 ألف جنيه ، والفئة الثالثة يبدأ سعرها من 324 ألف جنيه.



وتستمر التخفيضات على أسعار سنترا 2021 حيث قدمت كموديل 2021 بتخفيضات ، ولكن الشركة زادت من قيمة التخفيضات في أكتوبر الجاري حيث كان التخفيض 19 ألف جنيه لأول فئة بواقع 272 ألف جنيه .





تأتي نيسان سنترا 2020 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات جر امامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر لكل 100 كم .



جائت نيسان سنترا 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA” و جنوط سبور 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي “GPS”، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق.



