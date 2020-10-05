AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تخفيض 25 ألف جنيه على نيسان سنترا 2020

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:16 ص
نيسان سنترا 2020
نيسان سنترا 2020
أماني نوار
أعلنت شركة نيسان في مصر أن طرازات نيسان سنترا موديل 2021 تباع في مصر حاليا ، وذلك بتخفيضات سعرية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه حيث وصلت هذه القيمة التخفيضية الكبيرة في شهر أكتوبر الجاري وشملت التخفيضات كافة فئات السيارة المتاحة للبيع في السوق المحلي المصري.

وتبدأ أسعار الفئة  الأولي بيزك بسعر 266 ألف جينه بدلا من سعر 291 ألف جنيه ، أما ثاني فئة هاي لاين بسعر 284 ألف جنيه بدلا من 309 ألف جنيه ، والفئة الثالثة يبدأ سعرها من 324 ألف جنيه.

وتستمر التخفيضات على أسعار سنترا 2021 حيث قدمت كموديل 2021 بتخفيضات ، ولكن الشركة زادت من قيمة التخفيضات في أكتوبر الجاري حيث كان التخفيض 19 ألف جنيه لأول فئة بواقع 272 ألف جنيه .
 

تأتي نيسان سنترا 2020 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات جر امامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر لكل 100 كم .

جائت نيسان سنترا 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA” و جنوط سبور 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي “GPS”، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق.

Advertisements

موضوعات متعلقة

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

اعرف خريطة العربيات في مصر .. الشركات تطرح موديلات 2021 في السوق.. صور

بعد حادث الساحل الشمالي.. تعرف على سعر ونوع سيارة حمو بيكا

تعرف على مواصفات إم جي mg zs في مصر.. صور

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2021 في السوق المصري..صور

مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020 اليوم في مصر .. صور

ترشيحاتنا

رد ناري من شوبير على تصريحات البدري بشأن مصطفى محمد

مسرحية سياسية.. سياسي يعلق على مرض ترامب بـ كورونا.. فيديو

رئيس الزمالك غصب عنك.. مرتضى منصور يوجه رسالة ناريه لـ هشام حطب

واقعة تنمر جديدة تهز السوشيال ميديا.. سحل عجوز على يد شاب في عز النهار| فيديو

تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الذي يروج له محمد صلاح

ملخص مباراة الأهلي والمقاولون في القيادة الأولى لـ موسيماني ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوقع على بياض.. فيديو وصور مفبركة تفضح الحالة الصحية لـ ترامب

مساكة ساندويتشات.. شاهد.. جهاز غريب لتجنب الشعور بالإحراج من تناول الطعام أمام العامة.. فيديو

بالحجاب والاحتشام.. ابنة صفاء جلال تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 20