أم تنهي حياة طفلها دون شفقة وتحاول الانتحار.. والملابسات غامضة

تواجه سيدة برازيلية في التاسعة والعشرين من عمرها اتهامًا بقتل طفلها ، البالغ عمره ثلاثة أعوام، قبل أن تتخلص من جثته بوضعها داخل كيس بلاستيكي مليء بألعاب خاصة به.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذه الجريمة المروعة، موضحًا أن الأم "كارولين كاريليو كورييا" حاولت التخلص من حياتها في أعقاب ذلك.









واعترفت أمام السلطات بقتل نجلها على طريق سريع على الحدود بين مدينتي "كوريتيبا" و"كامبو لارجو" جنوب البرازيل منتصف الأسبوع الماضي؛ وعُثِر على الجانية على ضفاف نهر قريب، حيث كانت قد جرحت نفسها فيما يبدو أنه محاولة انتحار عقب تنفيذ جريمتها، وكشفت أنها تخلصت من الجثة في غابة قريبة من موقع العثور عليها، وعثرت السلطات بالفعل على الجثة بعد فترة وجيزة.





ولم يتم بعد الكشف عن السبب وراء إقدامها على مثل هذه الجريمة المروعة، لكن تقارير وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الأم شعرت بأن زوجها يهملها ويتجاهلها ويولي اهتمامًا كبيرًا بالطفل؛ وقد نُقلت هذه السيدة إلى المستشفى بسبب الجروح التي ألحقتها بنفسها حيث خضعت لعملية جراحية، وتم إلقاء القبض عليها بتهمة القتل عقب مغادرتها المستشفى.









واعترفت "كارولين كاريليو كورييا" خلال التحقيقات بارتكاب جريمة القتل دون الكشف عن الملابسات أو الدوافع وراء جريمتها، في حين قال المحامي الموكل للدفاع عنها إنها في حاجة إلى الخضوع إلى تقييم نفسي، إذ يُعتقد أنها تعاني من مشاكل نفسية



