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أخبار العالم

ماليزيا تعلق دخول الطلاب الأجانب حتى 31 ديسمبر 2020

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
أ ش أ
 أعلنت إدارة الهجرة الماليزية اليوم الاثنين، تعليق دخول الطلاب الأجانب إلى ماليزيا سواء كانوا طلابا جددا أم حاليين، بمن فيهم الطلاب الذين حصلوا على الموافقة من الإدارة المعنية، حتى 31 ديسمبر المقبل.

وقال المدير العام للهجرة الماليزية خير الذيمي داود ـ في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية،" إن التعليق جاء تماشيًا مع قرار صادر عن وزارة التعليم العالي بإرجاء إجراءات التسجيل والتعليم الحضورية للطلاب في المرحلة الجامعية للفصل الدراسي المنطلق شهر أكتوبر الجاري، علمًا بأن الوزارة تفاوضت مع شركات الطيران لإعادة جدولة الرحلات الجوية لهؤلاء الطلاب الأجانب".

وقد قررت وزارة التعليم العالي الماليزية تأجيل إجراءات التسجيل والتعليم وجهًا لوجه، وسط ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد مؤخرًا.

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