AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كلية إعلام القاهرة تعلن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
مريم عزت
أعلنت كلية الاعلام بجامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2020 -2021 ، وجاءت البرامج على النحو التالى : 

اقرأ أيضا :

- دبلوم الاعلام الرقمى والامن المعلوماتى 

أعلنت كلية الاعلام عن فتح باب التسجيل بالبرنامج حتى يوم الخميس الموافق 15 من اكتوبر ، وفى اخر البرنامج يمنح الطالب شهادة معتمدة ، كما يحاضر فى البرنامج نخبة من اساتذة الاعلام و خبراء متخصصين فى المجال العسكرى والشرطى . 

كما يدرس كتابة وادارة المحتوى الالكترونى ، صناعة المحتوى المرئى للاعلام الجديد ، الضوابط التشريعية والاخلاقية للاعلام الرقمى ، مبادىء امن المعلومات وادارة امن المعلومات .

وتتم الدراسة على ترمين كما ان مصروفات الترم الواحد 5000 جنيه مصرى . 


_ ماجستير الاتصال السياسى 

يتم منح الطالب بعد البرنامج شهادة معتمدة من جامعة القاهرة وكلية الاعلام ، و يقوم بالتدريس خبراء متخصصين واساتذة اعلام ، و تتم الدراسة على ترمين ومصروفات الترم الواحد 5000 جنيه مصرى . 

كما تمنح الكلية درجات الدبلوم المهنى فى الاعلام فى احد التخصصات التالية : 

دبلوم اخلاقيات الاعلام وتشريعاته 

دبلوم ادارة الاعلام واقتصادياته باللغة الانجليزية 

دبلوم ادارة الاعلام واقتصادياته باللغة العربية 

دبلوم الانتاج التلفزيونى 

دبلوم الاتصال السياسى 

دبلوم التسويق الالكترونى 

دبلوم الصحافة الرقمية 

دبلوم الاعلام الرقمى والامن المعلوماتى 

وكانت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ،صرحت بأن الكلية تقوم بإختبارات اللغة الانجليزية للطلبة الجدد المرشحين للشعبة أو الطلبة التي قامت بالتحويل من كلية إلى كلية، بالتعاون مع مركز اللغات والترجمة في وضع الامتحانات الخاصة باللغة الانجليزية.

 اقرأ أيضا :


لطلاب كلية الزراعة بالقاهرة.. تعرف على موعد المقابلات الشخصية
وأوضحت هويدا مصطفي لـ صدي البلد، أن كلية الإعلام لن تكتف بالأسئلة التي تخص اللغة الانجليزية، وتم التعاون مع خبراء بمركز اللغات والترجمة بوضع جزء عن القضايا الاعلامية باللغة الانجليزية لقياس مدي استعدادات الطلبة للعمل في مجال الإعلام.

وأشارت إلى أنه سيتم اعفاء الطلبة التي اجتازت امتحان التويفل الدولي من امتحان اللغة الانجليزية، لافتة إلى ان هذه الحالة الوحيدة التي تعفي الطالب من الالتحاق بإختبارات اللغة والالتحاق بالشعبة بشكل مباشر.

ولفتت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية استقبلت خلال الأيام الماضية حوالي ١١٠٠ طالب من الطلبة التي تم ترشيحهم للكلية خلال العام  الجامعي الجديد 2020-2021 ، لافتة إلى أن جزءا من الطلبة الذين تم استقبالهم اتجهوا إلى شعبة اللغة الانجليزية. 
Advertisements

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن برامج الساعات المعتمدة في ألسن عين شمس

لطلاب الثانوية العامة.. لمحة تاريخية للراغبين في الالتحاق بـ ألسن عين شمس

ألسن عين شمس تفتح باب الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠

ألسن عين شمس تعلن برامج الساعات المعتمدة للعام الدراسي 2020-2021

جامعة عين شمس في أسبوع.. 350 جنيها لمن يجتاز الاختبار.. بروتوكول تعاون ثلاثي بين تعليم الكبار وعين شمس وفاروق الباز.. الألسن تعلن برامج الساعات المعتمدة للعام الجديد

إعلام القاهرة: جزء إضافي في اختبار الانجليزي.. وحالة وحيدة تعفي الطالب من الامتحان

ترشيحاتنا

عقب قرارإيقاف مرتضى منصور.. حازم إمام يدعم الزمالك بـ طريقة متميزة

في ذكرى رحيل ماري باي باي.. قصتها من سجن القناطر إلى الشهرة

مواصلة التفوق وفك العقدة يشعلان مواجهة الزمالك وسموحة في الكأس

البنك المركزي يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر.. تفاصيل

فيديوجراف.. أحدث زفة عفش عروسة بالتوك توك الطائر

الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة إنبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور

أعراض كورونا تجبر مريضة على البقاء طريحة الفراش 7 أشهر

تخفيض جديد على أرخص سيارة في مصر سوزوكي ألتو suzuki alto.. صور