كلية إعلام القاهرة تعلن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل

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- دبلوم الاعلام الرقمى والامن المعلوماتى





أعلنت كلية الاعلام عن فتح باب التسجيل بالبرنامج حتى يوم الخميس الموافق 15 من اكتوبر ، وفى اخر البرنامج يمنح الطالب شهادة معتمدة ، كما يحاضر فى البرنامج نخبة من اساتذة الاعلام و خبراء متخصصين فى المجال العسكرى والشرطى .





كما يدرس كتابة وادارة المحتوى الالكترونى ، صناعة المحتوى المرئى للاعلام الجديد ، الضوابط التشريعية والاخلاقية للاعلام الرقمى ، مبادىء امن المعلومات وادارة امن المعلومات .





وتتم الدراسة على ترمين كما ان مصروفات الترم الواحد 5000 جنيه مصرى .









_ ماجستير الاتصال السياسى





يتم منح الطالب بعد البرنامج شهادة معتمدة من جامعة القاهرة وكلية الاعلام ، و يقوم بالتدريس خبراء متخصصين واساتذة اعلام ، و تتم الدراسة على ترمين ومصروفات الترم الواحد 5000 جنيه مصرى .





كما تمنح الكلية درجات الدبلوم المهنى فى الاعلام فى احد التخصصات التالية :





دبلوم اخلاقيات الاعلام وتشريعاته





دبلوم ادارة الاعلام واقتصادياته باللغة الانجليزية





دبلوم ادارة الاعلام واقتصادياته باللغة العربية





دبلوم الانتاج التلفزيونى





دبلوم الاتصال السياسى





دبلوم التسويق الالكترونى





دبلوم الصحافة الرقمية





دبلوم الاعلام الرقمى والامن المعلوماتى





وكانت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ،صرحت بأن الكلية تقوم بإختبارات اللغة الانجليزية للطلبة الجدد المرشحين للشعبة أو الطلبة التي قامت بالتحويل من كلية إلى كلية، بالتعاون مع مركز اللغات والترجمة في وضع الامتحانات الخاصة باللغة الانجليزية.

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لطلاب كلية الزراعة بالقاهرة.. تعرف على موعد المقابلات الشخصية وأوضحت هويدا مصطفي لـ صدي البلد، أن كلية الإعلام لن تكتف بالأسئلة التي تخص اللغة الانجليزية، وتم التعاون مع خبراء بمركز اللغات والترجمة بوضع جزء عن القضايا الاعلامية باللغة الانجليزية لقياس مدي استعدادات الطلبة للعمل في مجال الإعلام.

وأشارت إلى أنه سيتم اعفاء الطلبة التي اجتازت امتحان التويفل الدولي من امتحان اللغة الانجليزية، لافتة إلى ان هذه الحالة الوحيدة التي تعفي الطالب من الالتحاق بإختبارات اللغة والالتحاق بالشعبة بشكل مباشر.

ولفتت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية استقبلت خلال الأيام الماضية حوالي ١١٠٠ طالب من الطلبة التي تم ترشيحهم للكلية خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021 ، لافتة إلى أن جزءا من الطلبة الذين تم استقبالهم اتجهوا إلى شعبة اللغة الانجليزية .

أعلنت كلية الاعلام بجامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2020 -2021 ، وجاءت البرامج على النحو التالى :