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فن

في ذكرى ميلاد ماهر عصام.. حقيقة اعتداء بلطجية عليه بسبب زوجته

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
ماهر عصام
ماهر عصام
سعيد فراج
تحل اليوم الاثنين 5 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1979، ورحل يوم 17 يونيو عام 2018 الماضي، دخل مجال الفن على يد المخرج يوسف شاهين وهو في العاشرة من عمره وترك الحياة مبكرا.


ولد الفنان ماهر عصام، في القاهرة ودخل مجال الفن مبكرا حينما اكتشفه المخرج الراحل يوسف شاهين وأسند له أول أدواره في فيلم "اليوم السادس" تم عرضه عام 1986 و استطاع ماهر برز موهبته أمام الكاميرا برغم صغر سنه و في عام 1987 شارك في فيلم "التعويذة" مع يسرا و محمود ياسين وشارك بنفس العام في فيلم "النمر و الانثي" مع الفنان عادل امام و يسرا.


قدم ماهر عصام، الكثير من الأعمال الفنية سواء في السينما أو المسرح ومن أبرزهم فيلم بعنوان "صرخة نملة" بمشاركة الفنان عمرو عبد الجليل تم عرضه عام 2011 ، وفيلم "هي فوضي" بمشاركة خالد صالح و منة شلبي، وجواز بقرار جمهوري بمشاركة هاني رمزي و حنان ترك.


وكشف الراحل ماهر عصام، حقيقة زواجه من فتاة بـ شبرا، واعتداء بلطجية عليه، قبل وفاته بـ 3 سنوات، وذلك عندما حلّ ضيفًا على برنامج «بني أدم شو» الذي كان يقدمه الفنان أحمد آدم، على قناة «الحياة» الفضائية، في حلقة أذيعت بتاريخ 3 يونيو 2015.


ونفى ماهر عصام، خلال لقائه مع أحمد آدم، الشائعات التي ترددت في ذات الوقت بأنه متزوج من فتاة من شبرا، وأنها أرسلت إليه بلطجية لتضربه في بيته، مؤكدا أن كل ما تردد كان مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.


وتابع الفنان: "اغمي علي 3 ساعات والناس طلعوني متزوج؛ أومال لو فضلت يومين كان عيالي دخلوا الجامعة، إيه ده اختصار للزمن"، مضيفا أنه كان يعرف الأخبار عن طريق أصدقائه.
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