في ذكرى ميلاد ماهر عصام.. حقيقة اعتداء بلطجية عليه بسبب زوجته

وكشف الراحل ماهر عصام، حقيقة زواجه من فتاة بـ شبرا، واعتداء بلطجية عليه، قبل وفاته بـ 3 سنوات، وذلك عندما حلّ ضيفًا على برنامج «بني أدم شو» الذي كان يقدمه الفنان أحمد آدم، على قناة «الحياة» الفضائية، في حلقة أذيعت بتاريخ 3 يونيو 2015.









ونفى ماهر عصام، خلال لقائه مع أحمد آدم، الشائعات التي ترددت في ذات الوقت بأنه متزوج من فتاة من شبرا، وأنها أرسلت إليه بلطجية لتضربه في بيته، مؤكدا أن كل ما تردد كان مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.









وتابع الفنان: "اغمي علي 3 ساعات والناس طلعوني متزوج؛ أومال لو فضلت يومين كان عيالي دخلوا الجامعة، إيه ده اختصار للزمن"، مضيفا أنه كان يعرف الأخبار عن طريق أصدقائه.