مليار جنيه.. شركة يابانية تضخ استثمارات جديدة لتصنيع ضفائر السيارات والتصدير

التقى المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو ايجيبت، احدى شركات سوميتومو اليابانية وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في اليابان والتي تعمل في مجال انتاج الأنظمة اللاسلكية الكهربائية و كابلات السيارات ، لبحث الموقف التنفيذي لزيادة استثماراتها في مصر بقيمة مليار جنيه من خلال إقامة موقع جديد للشركة لإنتاج ضفائر السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، ويوفر المشروع المقرر افتتاحه خلال شهر ديسمبر القادم ألف فرصة عمل جديدة.





وناقش عبد الوهاب والعضو المنتدب للشركة اليابانية، تنفيذ خطة لجذب استثمارات لمجموعة سوميتومو اليابانية الخاصة بمجالات الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا على قيام هيئة الاستثمار بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركة لتشجيعها على الدخول إلى السوق المصري، ودعم كافة الشركات التي تعزز من مكانة مصر كمحطة استراتيجية لسلاسل الامداد العالمية وتخدم الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل.





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وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن خطط الشركة اليابانية للتوسع في مصر تأتي متسقة مع شهادات المؤسسات الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي السريع لآثار فيروس "كورونا" العالمية، اعتمادًا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تبنته الحكومة المصرية، وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا في هذا السياق إلى أن استثمارات الشركة في مصر تتجاوز ٨ مليارات جنيه في مواقع إنتاجية مختلفة في بورسعيد والسادس من أكتوبر وتعتبر بمثابة قصة نجاح للشركات اليابانية العاملة في مصر.





وأكد احمد مجدي أن ضخ استثمارات جديدة هو تأكيد على النجاح الذي حققته الشركة في مصر، ودليل على ثقة سوميتومو العالمية في القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، حيث تُعد مصر من الأسواق الرئيسة لدينا التي نعمل على تعزيز أعمالنا بها.