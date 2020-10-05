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برلمان

برلمانية: تحمل وزارة التضامن المصاريف الدراسية لـ ١.١ مليون طالب قرار إيجابي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:36 م
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
معتز الخصوصى

قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن إعلان وزارتى التضامن والتعليم تحمل المصاريف الدراسية لـ ١.١ مليون طالب من الأسر غير المقبولة في "تكافل وكرامة" قرار إيجابى جدا ، ويأتى فى إطار التعاون بين الوزارات المعنية.

وأكدت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار تطبيق لما قرره وزير التعليم بشان إستثناء أبناء الشهداء و اليتامى و المرأة المعيلة والمستفيدون من معاش "تكافل كرامة" ، حيث يعتبر مراعاة لظروف فئات كثيرة.

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: على الرغم من أن المبلغ فى الوقت الحالى غير كبير إلا أنه يمثل مراعاة لظروفهم حتى لايكون هناك عائق أمام أسرهم لتعليمهم فى المدارس ، حتى لو كان بإمكانيات متواضعة ، قائلة : "بعض رجال الأعمال تدفع مصروفات طلاب المدارس من غير القادرين ، وذلك يأتى فى إطار دور المجتمع المدنى.

في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية؛أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من ١.١ مليون طالب من الأسر الأولي بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لـ١.١ مليون طالب تبلغ  ٢٨٠ مليون جنيه.

كما أعلنت  نيفين القباج تقديم ٢٠٠٠ لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية وألفي سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم ١٠٠ ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت نيفين القباج إلي أن الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ 6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة ، حيث سيتم توفير ٦٢٠٤ منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل ، و١٠٥ للطلاب من أسر  كرامة،وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية ، وذلك في إطار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسي الجديد.
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في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.. التضامن والتعليم تتحملان المصاريف المدرسية لـ 1.1 مليون طالب من أسر «تكافل وكرامة»

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