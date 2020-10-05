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فن

نيويورك 2011.. نيكول سابا تشارك صورها مع فنانين هوليود

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:35 م
نيكول سابا
نيكول سابا
ندى فكري

شاركت  النجمة نيكول سابا، جمهورها  ومتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.


وظهرت نيكول سابا، في الصور مع فنانين هوليود وعلقت قائلة :" عندما قابلت نجومي المفضلين في # Newyork 2011.. بتحبوا مين اكثر؟ وخمنوا مين هو الأفضل بالنسبة لي؟."


وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

- مايكل اكيييد

-انا بحبك انتي اكتر

- الصور تجنن

- شكلك حلو اووي


وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. 


مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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