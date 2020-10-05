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اقتصاد

اليوم العالمي للإسكان.. الحكومة تبني 100.5 ألف شقة خلال 2019

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:17 م
السكان
السكان
آية الجارحي


- نفذت الدولة 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع  الحكومى/العام/ أعمال عام عام2018/2019 بنسبة 35.7% من الاجمالى العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3   

جاء ذلك وفقا لبيانات احصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء  بمناسبة اليوم العالمى للإسكان ، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التثنين الأول من شهر أكتوبر سنويًا، ويهدف إلى امكانية الحصول علي سكن مناسب وهو أحد حقوق الانسان الاساسية, كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسؤلية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمه ، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "    السكن للجميع ...مستقبل حضري أفضل".

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جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء وفقا للبيانات احصائية بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9\ ألف وحدة بنسبة 16.8% , الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1% ثم الإسكان الفاخر بعدد 10 وحدة بنسبة 0.01 % من اجمالي القطاعين .

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- جـاءت محافظــة الجيزة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 28.2 ألـف وحــدة بنسبـة 28.1 % يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة ووفقا للبينات الاحصائية 27.1% ومحافظة الاسماعيلية فى المرتبة الاخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة  0.03%      من إجمالى القطاعين .


 

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