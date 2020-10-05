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تعليم

شوقي لأوائل الثانوية العامة: غيران منكم.. زمان كنا كدا ومحدش كرّمنا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:16 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما تقوم به الوزارة حاليا الوصول إلى ما نراه فى الأوائل من تفوق وتميز فى دراستهم.

وأضاف خلال حفل تكريم اوائل الثانوية العامة  ، أن مصر الدول الوحيدة التى استطاعت أن تخرج بأبنائها بامتحان ولم تترك اى طالب مستقبله يتأثر رغم أنه كان هناك ضغط بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن التنسيق ينتظر الشهادات الأجنبية والامور مشيت كويس وادى الامتحان مليون و400 ألف دون أى إصابة بكورونا.

ومازح الوزير أوائل الدبلومات والثانوية العامة، قائلًا " كنا زيكم بنطلع أوائل ومكنش حد بيكرمنا ، وأنا غيران منكم ".


ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للأوائل قائلا : قدرتكم تتفوقوا فى امتحانات الثانوية العامة رغم ظروف كورونا ، أفضل بكثير من الدرجات ولو أنا اختاركم للعمل فى أى مكان.


وأوضح وزير التربية والتعليم: التعليم المصرى كان راقيا جدا "زمان " والشهادة الابتدائية المصرية هي التي اسست عباقرة مصر مثل عباس محمود العقاد ، ونحن حريصون على أن تعود مصر لعصرها الذهبى.
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