شوقي لأوائل الثانوية العامة: غيران منكم.. زمان كنا كدا ومحدش كرّمنا

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما تقوم به الوزارة حاليا الوصول إلى ما نراه فى الأوائل من تفوق وتميز فى دراستهم.





وأضاف خلال حفل تكريم اوائل الثانوية العامة ، أن مصر الدول الوحيدة التى استطاعت أن تخرج بأبنائها بامتحان ولم تترك اى طالب مستقبله يتأثر رغم أنه كان هناك ضغط بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن التنسيق ينتظر الشهادات الأجنبية والامور مشيت كويس وادى الامتحان مليون و400 ألف دون أى إصابة بكورونا.





ومازح الوزير أوائل الدبلومات والثانوية العامة، قائلًا " كنا زيكم بنطلع أوائل ومكنش حد بيكرمنا ، وأنا غيران منكم ".









ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للأوائل قائلا : قدرتكم تتفوقوا فى امتحانات الثانوية العامة رغم ظروف كورونا ، أفضل بكثير من الدرجات ولو أنا اختاركم للعمل فى أى مكان.







