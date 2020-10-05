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تعليم

طارق شوقي: في تطوير التعليم "اللي مانعرفوش احسن من اللي نعرفه"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:20 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان كل زمن له طريقة خاصة في التعليم، وليس شرطا ان تكون طريقة التعلم التي نجحت في زمن تليق و تنجح في زمن اخر.

واوضح الوزير خلال كلمته بإحتفالية تكريم اوائل الثانوية العامة 2020 ، أن المثل الشعبي " اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش" مثل خاطئ جدا وخصوصا في التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه في عملية تطوير التعليم العكس هو الصحيح " اللي مانعرفوش احسن من اللي نعرفه".


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جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43  طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وبلغ عدد أوائل الثانوية العامة بشعبة علمي علوم  12 طالبا/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد أوائل شعبة علمي رياضة بلغ 13 طالبا/طالبة، حيث حصل 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 و11 طالبا/طالبة على مجموع 409.5 درجة.

أما عن أوائل المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا/طالبة، حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجات، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجات، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت النسبة العامة للنجاح  81.4%.


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