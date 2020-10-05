هاني البحيري يكشف كواليس تصميم فستان زوجة أمير شاهين.. فيديو

قال مصمم الأزياء ، هانى البحيرى ، إن الفنانة إلهام شاهين كانت تؤمن بموهبته وظلت تقف بجانبه منذ كان طالبا بالجامعة، وطلبت منه عمل ملابس مسرحية خشبة الورد.









وأضاف البحيرى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد 2، ان فستان منة زوجة الفنان أمير شاهين كان يعمل فى تصميمه منذ عام بـ باريس فاشون .









وأشار مصمم الأزياء ، إلى أنه أقترح 3 فساتين على العروس ، والجميع أجمع على هذا الفستان فهو يجعلها كالأميرات، ووجه الشكر لكافة الكوادر التى تعمل معه لأنهم استطاعوا العمل في وسط تلك الأجواء رغم أزمة جائحة كورونا المستجدة و الازمة الاقتصادية.









وتابع مصمم الأزياء ، أنه عندما يدخل إلى مطبخ العمل يحاول أن يصل بالمرأة المصرية إلى أعلى نقطة من الجمال بأقل الاسعار والامكانيات لتكون مميزة ومختلف ، لافتًا إلى أنه يبدأ فى نقد نفسه فى تصاميمه قبل انتقاد أحد له.







