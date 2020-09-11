شاهد آخر تصميمات هاني البحيري بأسبوع الموضة في باريس

نشر مصمم الازياء هاني البحيري علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام " اخر تصميماته لفساتين السواريه والسهرة " بأسبوع الموضة في باريس
وتميز تصميم هاني الاخير بالبساطة والفخامة حيث اعتمد هاني في تصميمه علي القماش المطرز من اللون السيلفر الداكن واللامع ، كما يوحي الفستان بأنه شفاف .
وتصميم الفستان برقبة وكت يكشف الاكتاف مع ورده مطرزة علي حافة الكتف من نفس تطريز الفستان ، وكتب هاني علي صورة الموديل التي ظهرت بمكياج ناعم ومناسب لتصميم الفستان نظرة الأزهار الفضية
واشار مصمم الازياء هاني البحيري انه المسؤول عن عرض الازياء الشرقية بأسبوع الموضة في باريس