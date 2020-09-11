AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد آخر تصميمات هاني البحيري بأسبوع الموضة في باريس

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشر مصمم الازياء هاني البحيري علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام " اخر تصميماته لفساتين السواريه والسهرة " بأسبوع الموضة في باريس

وتميز تصميم هاني الاخير بالبساطة والفخامة حيث اعتمد هاني في تصميمه علي القماش المطرز من اللون السيلفر الداكن واللامع ، كما يوحي الفستان بأنه شفاف .

وتصميم الفستان برقبة وكت يكشف الاكتاف مع ورده مطرزة علي حافة الكتف من نفس تطريز الفستان ، وكتب هاني علي صورة الموديل التي ظهرت بمكياج ناعم ومناسب لتصميم الفستان نظرة الأزهار الفضية


واشار مصمم الازياء هاني البحيري انه المسؤول عن عرض الازياء الشرقية بأسبوع الموضة في باريس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب رجاء الجداوي.. مصمم الأزياء بهيج حسين يروي قصة نجاحه من 28 عاما

ترشيحاتنا

تحقيقات موسعة في سقوط صاحب شركة من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع أسرة زوجته

كامل الوزير يمنح سيدة القطار اشتراكا مدى الحياة .. فيديو

بعد خطوبة أمير شاهين .. تعرف على حبيبته السابقة وسبب وفاتها

البنك المركزي يوضح أسباب إصدار عملات بلاستيكية

استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

بعد تعادل الزمالك.. 6 نقاط تفصل الأهلي عن التتويج الـ42 بدرع الدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور