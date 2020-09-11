شاهد آخر تصميمات هاني البحيري بأسبوع الموضة في باريس





وتميز تصميم هاني الاخير بالبساطة والفخامة حيث اعتمد هاني في تصميمه علي القماش المطرز من اللون السيلفر الداكن واللامع ، كما يوحي الفستان بأنه شفاف .





وتصميم الفستان برقبة وكت يكشف الاكتاف مع ورده مطرزة علي حافة الكتف من نفس تطريز الفستان ، وكتب هاني علي صورة الموديل التي ظهرت بمكياج ناعم ومناسب لتصميم الفستان نظرة الأزهار الفضية









واشار مصمم الازياء هاني البحيري انه المسؤول عن عرض الازياء الشرقية بأسبوع الموضة في باريس