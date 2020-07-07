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كانت ست عادلة وجميلة.. هانى البحيرى: رجاء الجداوى كرمت فى أسبانيا وأتعلمت منها كتير وكنت باخد بكلامها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:07 م
مصمم الأزياء هانى
مصمم الأزياء هانى البحيرى والفنانة الراحلة رجاء الجداوى
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هاجر إبراهيم
تحدث مصمم الأزياء هانى البحيرى، عن الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى، قائلا: "رجاء الجداوى كانت ست عادلة وجميلة وكان ليها رأى صريح فى مجال الأزياء"، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتصميم أزياؤها بنفسه.

وأضاف "البحيرى" خلال لقاء خاص ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها ذهبت إليه فى الأتيليه الخاص به وكانوا يتحدثوا عن الأزياء الخاصة به، متابعا:" كانت صريحة ومكنتش بتتكسف تقول رأيها عن الأزياء بتاعتى، وكنت باخد كلامها على أنها أم ناصحة وسيدة مرت بتجارب عديدة وعملت مع الكثير من المصممين العالميين".

وتابع أنها كانت دائما ما تقول له أن ينتقد نفسه قبل أن ينتقده أحد، مضيفا: "كانت بتقولى أنها زوقها صعب مش بتثق فى أى حد، بس أنت بالذات بسيبلك نفسي".

وأفاد أنه تعلم من رجاء الجداوى أن يكون دائما واثق فى الله ثم الثقة فى النفس، كما تعلم منها أن يجتهد فى عمله ويحبه حتى يحبه عمله، لافتا إلى أنها تحدثت معه عندما كان بباريس، قائلا:" قالتلى عايزين أسم مصر مجلجل هناك".

وأكد أنها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى كرمت فى عرض أزياء فى أسبانيا، حيث أنه زهل بتكريمها هناك ومدى التصفيق الحار الذى صفق لها، منوها بأنها كرمت مع مجموعة من السيدات الأنيقات فى مختلف الدول العربية.
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