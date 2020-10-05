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أخبار البلد

"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
احمد عبد القوى - عدسة : ايهاب اشرف

إيمانا من بنك التعمير والإسكان أن المساهمة في التطوير والارتقاء بالتعليم من ركائز التنمية البشرية، ويساعد على خلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل، فقد قام بنك التعمير والإسكان بتكريم نوابغ الطلبة الحاصلين على المراكز الأولي للعام الدراسي 2019 - 2020 للعام السادس على التوالي من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمكفوفين وأوائل مدارس المتفوقين ومدارس الدمج في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر وزارة التربية والتعليم بحضور ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وعدد من قيادات البنك والوزارة والطلاب الأوائل وأسرهم.


وصرح غانم بأن استراتيجية بنك التعمير والإسكان في مجال المسؤولية المجتمعية تركز على مبادرات مستدامة تساهم في تطوير مجال التعليم والصحة وتماشيا مع هذه الاستراتيجية التي تهدف أن يكون للبنك دور
إيجابي وفعال في تقديم الدعم خاصة لتطوير العملية التعليمية والمشاركة في المبادرات التي تحسن البيئة التعليمية للطلاب وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لرفع مستوي وقدرة الطلاب.


كما أكد ان التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعٍ قادر على النهوض بمستقبل الوطن.


وأضاف أن هذا التكريم يأتي في إطار برنامج تكريم نوابغ الطلبة الذي يتبناه البنك منذ 6 سنوات لتعزيز الدور الذي يقوم به البنك لرعاية أبنائه من الطلبة والطالبات المتفوقين وحثهم على المزيد من النجاح والتفوق.


وأشار إلى أن رعاية البنك لأبنائه المتفوقين تستمر حتى نهاية المرحلة الجامعية بشرط الاستمرار في التفوق العلمي والأخلاقي.


وأوضح غانمان الرعاية تشمل منح شهرية، أجهزة لاب توب وإنترنت لمساعدة الطلاب على الدراسة والبحث وذلك بالإضافة إلي منحة مالية عند التخرج بتفوق تشجيعا لهم على الاستمرار في التميز والنجاح، والجدير بالذكر أنه قد استفاد من هذه الرعاية 112 طالبا حتى الآن.


ونوه إلى أن برنامج رعاية نوابغ الطلبة يشمل أيضًا أوائل الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر البالغ عددهم 27 طالبا كل عام.


وتوجه غانم بالشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة على الدعم والتعاون الدائم والمثمر، ولأولياء أمور الطلبة والطالبات المتفوقين على ما بذلوه من جهد مكثف مع أبنائهم للوصول إلي التفوق متمنيا لهم دوام النجاح والتقدم خلال المراحل التعليمية القادمة وأن يظلوا نماذج مشرفة وسببا في الارتقاء ببلدنا الحبيبة مصر.

"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
"التعمير والإسكان" يكرم أوائل الشهادات الثانوية للعام السادس على التوالي "فيديو وصور"
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