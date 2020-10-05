كيف يحميك الزنك من الإصابة بفيروس كورونا ؟

الزنك معروف بتأثيراته المضادة للفيروسات وينتج كل من نزلات البرد الشائعة و الوباء العالمي الحالي عن فيروسات تنتمي إلى نفس العائلة ، تُعرف باسم فيروسات كورونا فهل يمكن أن يكون الزنك أحد مفاتيح دعم جهاز المناعة.









ووفقا لموقع health، يعتقد الباحثون أن الزنك له بعض الإجراءات المحددة المضادة للفيروسات فهو يعمل على دعم جهاز المناعة والسيطرة على الالتهاب وبالتالي فإن هذه النتائج يمكن أن تكون منطقية.









وبينما تربط الدراسة انخفاض مستويات الزنك عند القبول بزيادة خطر الوفاة لدى مرضى COVID-19 ، فإنها لا تثبت أن أحدهما يسبب الآخر لذلك يجب الحرص على تناول الاطعمة الغنية بالزنك.





ويجب على الناس محاولة التأكد من حصولهم على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي وإذا كانوا قلقين فيمكنهم تناول مكمل غذائي متعدد العناصر.



