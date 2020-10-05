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مرأة

كيف يحميك الزنك من الإصابة بفيروس كورونا ؟

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:59 م
صدى البلد
آلاء حسن
الزنك معروف بتأثيراته المضادة للفيروسات وينتج كل من نزلات البرد الشائعة والوباء العالمي الحالي عن فيروسات تنتمي إلى نفس العائلة ، تُعرف باسم فيروسات كورونا فهل يمكن أن يكون الزنك أحد مفاتيح دعم جهاز المناعة. 


ووفقا لموقع health، يعتقد الباحثون أن الزنك له بعض الإجراءات المحددة المضادة للفيروسات فهو يعمل على دعم جهاز المناعة والسيطرة على الالتهاب وبالتالي فإن هذه النتائج يمكن أن تكون منطقية. 


وبينما تربط الدراسة انخفاض مستويات الزنك عند القبول بزيادة خطر الوفاة لدى مرضى COVID-19 ، فإنها لا تثبت أن أحدهما يسبب الآخر لذلك يجب الحرص على تناول الاطعمة الغنية بالزنك. 

ويجب على الناس محاولة التأكد من حصولهم على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي وإذا كانوا قلقين فيمكنهم تناول مكمل غذائي متعدد العناصر. 

واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل المحار واللحوم الحمراء والفاصوليا والمكسرات أو تناول مكمل غذائي ولا تهمل في صحتك واحرص على تناول الفيتامينات للوقاية من فيروس كورونا. 
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