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وزيرة التعاون الدولي: أزمة كوورنا أثبتت عدم قدرة أي دولة على مواجهة التداعيات بمفردها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:21 م
وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي
حمزة شعيب
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن تأثيرات جائحة كورونا طالت معظم القطاعات الصحية والإقتصادية، لافتة إلى أنه رغم التدابير التي قامت بها كل دولة علي حدة إلا أن الازمة أثبتت عدم قدرة أي دولة على المواجهة بمفردها وهو ما يبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف.

وأضافت رانيا المشاط خلال  حوارها بقناة إكسترا نيوز: "وزارة التعاون الدولي سعت منذ بداية الأزمة لدفع التعاون متعدد الأطراف من خلال إعلان مبادي الدبلوماسية الإقتصادية الثلاثة، وأولها منصة التعاون التنسيقي المشترك والتى تعمل على تحقيق التكامل بين شركاء التنمية".

ونوهت إلى أن الوزارة عقدت إجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، ونجحت من خلاله في توفير دعم قوي للقطاع الاقتصادي خلال الجائحة.

وأردفت: "نعمل على توطيد التعاون مع الشركاء من خلال مبادئ الدبلوماسية الإقتصادية".

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة تتماشي مع رؤية مصر 2030.
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