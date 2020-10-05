زاهي حواس: ديليسبس جزء من التاريخ سواء اتفقنا أو اختلفنا معه..فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الأثار ووزير الأثار الأسبق أنني عملت فى بورسعيد منذ 12 عاما مؤكدا أنني حضرت العديد من الندوات هناك ودائما ما أؤكد على أن ديليسبس جزء من التاريخ سواء اتفقنا أو اختلفنا معه.





وأضاف حواس خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن ديليسبس جزء من بورسعيد وجزء من قناه السويس مشيرا إلى أنه يجب عدم السماع لدعوات تكسير التمثال.





وتابع وزير الأثار الأسبق أن هناك دعوات في اوروبا تقول أن الأهرامات بنيت بالسخرة ويجب تكسيرها مؤكدا أن الأهرامات هي تاريخ كبير للدولة.





وأشار حواس إلى أنني طوال فترة عملي منذ صغري خلال الحفر كنت أحب النزول بالحبال مؤكدا اننا كشفنا أثار بمنطقة آثار سقارة، والذي يتضمن عددًا ضخمًا من التوابيت الآدمية المُغلقة منذ أكثر من 2500 عام.



