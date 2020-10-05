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المشاط: نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:46 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
حمزة شعيب
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الرقمي ملفات ستناقش باجتماعات البنك الدولي.

تابعت المشاط خلال حوارها بقناة "إكسترا نيوز"،: "نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية".

ونوهت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، ونجحت من خلاله في توفير دعم قوي للقطاع الاقتصادي خلال الجائحة.

وأردفت: "نعمل على توطيد التعاون مع الشركاء من خلال مبادئ الدبلوماسية الإقتصادية".

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت رانيا المشاط: "وزارة التعاون الدولي سعت منذ بداية الأزمة لدفع التعاون متعدد الأطراف من خلال إعلان مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وأولها منصة التعاون التنسيقي المشترك والتى تعمل على تحقيق التكامل بين شركاء التنمية".
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