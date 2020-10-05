AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الزمالك على سموحة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
ملك موسى
أعرب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على سموحة في دور الستة عشر لكأس مصر والتأهل لدور الثمانية.

وأوضح أن لاعبي الفريق الأبيض كانوا رجالا على قدر المسؤولية.

وشدد على أن لاعبي الفريق لم يستسلموا حتى نهاية المباراة ونجح في تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة .

 ووجه اللاعب الشكر لزملائه موضحا أن الزمالك كان مصمم على الفوز. 

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسماعيلية.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأضاف أنه ليس مشاغبا ويرفض اتهامه بالبلطجة مضيفا أن والده ووالدته قاما بتربيته جيدا ويرفض أي محاولات للنيل منه .

مضيفا أنه يجب أن يجد المساندة من الجميع في الفترة المقبلة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوز يد ناشئات سموحة 2002 على الزمالك 37-32

التعاون يحجز مقعده بدور الـ ١٦ لدوري أبطال آسيا بعد الفوز 1-0 على الدحيل بقيادة كارتيرون

الزمالك يستعين بـ مصطفي محمد أمام سموحة في الكأس

الزمالك يصل استاد الإسماعيلية استعدادا للقاء سموحة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية بـ بطولة كأس مصر

ترشيحاتنا

في يومهم العالمي.. دراسة برلمانية لزيادة راتب المعلم 9000 جنيه شهريا

تامر أمين يعلق على فيديو سحل رجل مسن في إحدى القرى ..فيديو

مرض يقتل 10 ملايين شخص في 2050 .. تهديد عالمي جديد بعد كورونا

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية بـ بطولة كأس مصر

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

تطورات بعد قرارات الأولمبية.. أحمد موسى: حصانة البرلمان لن تحمي مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسخة جديدة تنضم لعائلة رولز رويس من طراز Ghost .. صور

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب