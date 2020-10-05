أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الزمالك على سموحة

أعرب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على سموحة في دور الستة عشر لكأس مصر والتأهل لدور الثمانية.





وأوضح أن لاعبي الفريق الأبيض كانوا رجالا على قدر المسؤولية.





وشدد على أن لاعبي الفريق لم يستسلموا حتى نهاية المباراة ونجح في تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة .





ووجه اللاعب الشكر لزملائه موضحا أن الزمالك كان مصمم على الفوز.





فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد الإسماعيلية.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.





وأضاف أنه ليس مشاغبا ويرفض اتهامه بالبلطجة مضيفا أن والده ووالدته قاما بتربيته جيدا ويرفض أي محاولات للنيل منه .





مضيفا أنه يجب أن يجد المساندة من الجميع في الفترة المقبلة







