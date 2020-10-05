نعاني من الإصابات .. مدرب سموحة عن سبب الهزيمة في مباراة الزمالك

أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فريقه عانى من ضغط المباريات وكثرتها خلال فترات زمنية قليلة خلال مواجهة الزمالك بكأس مصر.





وأشار سامي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن فريقه تراجع هجوميًا في ظل كثرة الإصابات التي عانى منها خلال اللقاء.





وقال سامي: "لا أريد الحديث عن ضغط المباريات، لدي عدد كبير من المصابين والفريق تأثر للغاية هجوميًا أمام الزمالك خاصة أننا نواجه فريق كبير".



