اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة عن وقف مرتضى منصور بسبب كبار رموز الزمالك.. فيديو

، لمدة 4 سنوات ، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه. قال ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية، إن اللجنة الاولمبية تمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من مزاولة أي نشاط رياضي في مصر





وأضاف ياسر إدريس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن اتحاد الكرة تقدم لنا بشكوى تجاه بعض المخالفات؛ وأصدر اتحاد الكرة بعض العقوبات، ثم حدث تجاوز ضد اتحاد الكرة أيضا، وقام الكابتن محمود الخطيب بتجديد شكوى على الشكاوى المقدمة تفيد بحدوث تجاوزات أخرى.





وأوضح ياسر ادريس أنه لا توجد أى خلافات شخصية بينه ومرتضى منصور، أنه كان يعمل معه في مجلس إدارة الزمالك، مشيرا إلى أن هناك أطرافا قدمت شكوى ضده، ومنهم عمر الجنايني وممدوح عباس وهاني العتال وعبد الله جورج ومحمود الخطيب.





وتابع "هؤلاء ليس لديهم خلافات شخصية مع مرتضى منصور؛ ولكن هناك أشخاصا تم التعدي عليهم بألفاظ، ومنهم رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب، وآخرون لا يستطيعون دخول مجلس الإدارة".



