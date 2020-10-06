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اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة عن وقف مرتضى منصور بسبب كبار رموز الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:20 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
إبراهيم القادري
قال ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية، إن اللجنة الاولمبية تمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من مزاولة أي نشاط رياضي في مصر، لمدة 4 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وأضاف ياسر إدريس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن اتحاد الكرة تقدم لنا بشكوى تجاه بعض المخالفات؛ وأصدر اتحاد الكرة بعض العقوبات، ثم حدث تجاوز ضد اتحاد الكرة أيضا، وقام الكابتن محمود الخطيب بتجديد شكوى على الشكاوى المقدمة تفيد بحدوث تجاوزات أخرى.

وأوضح ياسر ادريس أنه لا توجد أى خلافات شخصية بينه ومرتضى منصور، أنه كان يعمل معه في مجلس إدارة الزمالك، مشيرا إلى أن هناك أطرافا قدمت شكوى ضده، ومنهم عمر الجنايني وممدوح عباس وهاني العتال وعبد الله جورج ومحمود الخطيب.

وتابع "هؤلاء ليس لديهم خلافات شخصية مع مرتضى منصور؛ ولكن هناك أشخاصا تم التعدي عليهم بألفاظ، ومنهم رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب، وآخرون لا يستطيعون دخول مجلس الإدارة".

واستطرد أن الميثاق الأولمبي من أهم أولوياته نشر الروح الرياضية، وهذا ما بنيت عليه الأولمبياد، مؤكدا أن التجاوز في الرياضة بصفة عامة ممنوع.
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