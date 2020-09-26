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رياضة

ياسر إدريس متحدثا رسميا للجنة الأولمبية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:27 م
هشام حطب رئيس اللجنة
هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية
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عمرو الحلواني
قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تفويض المهندس ياسر إدريس متحدثا رسميا خلال الفترة الحالية باسم اللجنة الأولمبية ولجنة الأندية والقيم والأخلاق.

وفوضت لجنة الأندية والهيئات والقيم  باللجنة الأولمبية رئيس اللجنة المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لتحويل كل الشكاوى التي تقدم ضد رئيس نادي الزمالك للتحقيق مباشرة وذلك نظرا لتعدد الشكاوى وتلاحقها خلال الساعات الأخيرة. 

وقررت لجنة الأندية والقيم والأخلاق أن تكون في حالة انعقاد دائم لمناقشة الشكاوى التي تصل يوميا للجنة وتفويض المهندس ياسر إدريس لاتخاذ اللازم وإخطار أعضاء اللجنة بكل المستجدات والتحويل للتحقيق.

جاء ذلك خلال المناقشات التي تمت في الساعات الماضية، حيث أوضح أعضاء اللجنة صعوبة الإجتماع يوميا من أجل مناقشة الشكاوى التي تقدم والمتلاحقة ضد رئيس الزمالك سواء من اتحادات أو أندية رياضية وأن تفويض المهندس ياسر إدريس يهدف لإنجاز كل الشكاوى في أسرع وقت.
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