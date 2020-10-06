النجوم في العرض الخاص لـ فيلم الخطة العايمة.. صور

بدأ العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"، وذلك داخل إحدى قاعات السينما ، في مدينة السادس من أكتوبر، والذى شهد حضور جميع أبطال العمل.

وحضر العرض الخاص من ابطال العمل ، كل من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن (توته) وغادة عادل ، والتى حرصت على اصطحاب 3 من ابنائها ، بجانب المؤلفين "أحمد عبد الوهاب وكريم سامى (كيمز)، واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص.

وحرص كل من تامر حسنى وشريف رمزى وشيكو على حضور العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" الذى اقيم داخل إحدى السينمات.

فيما هنَّأ عدد من أبطال مسرح مصر، كل من "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة".

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.





"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.