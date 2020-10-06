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مبادرة صعيد بلا ثأر: رفض استقبال الكفن من أهل القتيل يزيد من المشاكل.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
الثأر بالصعيد
الثأر بالصعيد
محمود محسن
أكدت صفاء عسران، صاحبة مبادرة صعيد بلا ثأر، أنها وجدت استجابة كبيرة من الأهالى، ووجدت أن سبب عدم إنهاء الخصومة الثأرية؛ هو رفض استقبال الكفن من أهل القتيل.

وأضافت عسران، خلال لقاء لها مع برنامج مساء dmc عبر فضائية dmc، أن عددا كبيرا من النساء أصبحن أرامل بسبب الثأر، وكذلك عدد كبير من الأطفال أصبحوا أيتاما؛ نتيجة ذلك. 

وأوضحت صاحبة مبادرة صعيد بلا ثأر، أن المشكلة الأساسية التى تعاني منها محافظات الصعيد هى الثأر، وتسبب فى مقتل عدد كبير من الشباب، مؤكدا انها أرادت ان تدخل لأهالى الصعيد لمناقشة هذا الأمر.

وأشار الحسينى يحيى، قاضى عرفي، بمحافظة الدقهلية، إلى أن مشكلات الوجه القبلى تتمثل فى، قضايا الثأر، ولكن فى محافظات الوجه البحرى، تتمثل المشكلات فى القضايا الخاصة بالميراث بالإضافة الى المشكلات الزوجية .

وفي سياق متصل، أوضح عبد الفتاح الشافعى قاضى عرفى بمحافظة الغربية  إن المشكلة فى الأرياف؛ هي عدم التفاهم بين الأشخاص بعضهم البعض، حيث يجد البعض ان هناك بعض الظلم فى القضاء؛ فيلجأ الكثير من الأهالى للقضاة العرفيين، للحكم بينهم، وإنهاء الخصومات، لافتا الى أن أكبر المشاكل تتمثل في الميراث والطلاق.
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