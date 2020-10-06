مبادرة صعيد بلا ثأر: رفض استقبال الكفن من أهل القتيل يزيد من المشاكل.. فيديو

أكدت صفاء عسران، صاحبة مبادرة صعيد بلا ثأر ، أنها وجدت استجابة كبيرة من الأهالى ، ووجدت أن سبب عدم إنهاء الخصومة الثأرية؛ هو رفض استقبال الكفن من أهل القتيل.





وأضافت عسران ، خلال لقاء لها مع برنامج مساء dmc عبر فضائية dmc ، أن عددا كبيرا من النساء أصبحن أرامل بسبب الثأر، وكذلك عدد كبير من الأطفال أصبحوا أيتاما؛ نتيجة ذلك.





وأوضحت صاحبة مبادرة صعيد بلا ثأر ، أ ن المشكلة الأساسية التى تعاني منها محافظات الصعيد هى الثأر ، وتسبب فى مقتل عدد كبير من الشباب، مؤكدا انها أرادت ان تدخل لأهالى الصعيد لمناقشة هذا الأمر.





وأشار الحسينى يحيى ، قاضى عرفي ، بمحافظة الدقهلية ، إلى أن مشكلات الوجه القبلى تتمثل فى ، قضايا الثأر ، ولكن فى محافظات الوجه البحرى ، تتمثل المشكلات فى القضايا الخاصة بالميراث بالإضافة الى المشكلات الزوجية .



