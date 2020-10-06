تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي و الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 47 ل انتصار أكتوبر المجيد.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : " اهنئ مصر وشعبها وقائدها البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري انتصار اكتوبر المجيد "

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #6اكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 47 بانتصار أكتوبر على العدو الصهيوني.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عيشوا نصر اكتوبر واكتبوا عنه وافرحوا يا مصريين علشان دا عيد قومي لمصر مش ٦ اكتوبر بس لاااااا شهر اكتوبر كله انتصارات ...الحرب لم تنته يوم ٦ أكتوبر بل بدأت ....فيه بطولات كتير لناس مجهولة لدى الكثير آن الأوان أن يعرف الجميع تفاصيل تلك العمليات ...رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" و" ‏يوم 6 أكتوبر 1973م كان أشبه بيوم القيامة على إسرائيل وبيد الجيش المصري والسوري وسيظل ذلك اليوم يومًا أسوّد في حياة إسرائيل ما دامت على قيد الحياة

‎#اكتوبر_شهر_النصر ".