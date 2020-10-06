AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر المجيد.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : "اهنئ مصر وشعبها وقائدها البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري انتصار اكتوبر المجيد  "

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #6اكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 47 بانتصار أكتوبر على العدو الصهيوني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عيشوا نصر اكتوبر واكتبوا عنه وافرحوا يا مصريين علشان دا عيد قومي لمصر مش ٦ اكتوبر بس لاااااا شهر اكتوبر كله انتصارات ...الحرب لم تنته يوم ٦ أكتوبر بل بدأت ....فيه بطولات كتير لناس مجهولة لدى الكثير آن الأوان أن يعرف الجميع تفاصيل تلك العمليات ...رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" و" ‏يوم 6 أكتوبر 1973م كان أشبه بيوم القيامة على إسرائيل وبيد الجيش المصري والسوري وسيظل ذلك اليوم يومًا أسوّد في حياة إسرائيل ما دامت على قيد الحياة 
‎#اكتوبر_شهر_النصر ".

اهنئ مصر وشعبها وقائدها البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري انتصار اكتوبر المجيد 🇸🇦 🇪🇬

Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, 5 October 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: المصريون يحتفلون فى المحافظات بانتصار أكتوبر.. فيديو

أحمد موسى: السيسي سيشهد الندوة التثقيفية للاحتفال بانتصارات أكتوبر..فيديو

برلماني عن احتفالات نصر أكتوبر: أكدت تأييد الشعب للرئيس السيسى

البرلمان يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. ونواب: خروج المصريين إلى الميادين رسالة واضحة بوحدة مصر على قلب رجل واحد

المؤسسات الدينية تهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصار أكتوبر.. شيخ الأزهر: درس خالد للمصريين وكل أحرار العالم ..وزير الأوقاف: نحتاج للعمل بروحها في معركة التنمية .. المفتي: العزة والكرامة

الأزهر في ذكرى انتصار أكتوبر: علماؤنا كانوا يبيتون مع الجنود يذكّرونهم بفضل الشهادة

ترشيحاتنا

مدرب سموحة: نعتذر للزمالك عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلى بعد تسجيل الهدف

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

ميدو: الدولة ستحدد مصير مرتضى منصور.. ونسبة تنفيذ قرار الأولمبية 20%

بسبب فضيحة جنسية لمذيع إخواني.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك على الهواء

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية بـ بطولة كأس مصر

الصحة تعلن بدء حركة تكليف الصيادلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور