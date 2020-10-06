وفاء عامر تهنئ ريم البارودي بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وحرصت الفنانة وفاء عامر علي تهنئة الفنانة ريم البارودي بمناسبة عيد مولدها، حيث ظهرت الفنانة ريم البارودي في الصورة، رفقة أولادها.









وعلقت وفاء عامر علي الصورة قائلة: "كل سنة وأنت حبيبتي وأختي الجدعة، وكل سنة وأنت ناجحة".





ثم اضافت: "ربنا يسعد قلبك بيهم ويديكي اخوات ليهم بحبكم يا حلوين".





وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" حيث تجسد الفنانة وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور أحداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.





فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.



