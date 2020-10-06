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فن

المركز القومى للسينما يستعين بعاطف شكرى لإخراج فيلم الشهيد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعين المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالمخرج عاطف شكري لإخراج فيلم تسجيلي بعنوان " الشهيد " يتناول خلاله قصصا إنسانية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن .

وقدم المخرج عاطف شكري من قبل الفيلم التسجيلي "هاجس" والفيلم الوثائقى " المحارب" من إنتاج المركز القومى للسينما ، وهو مخرج وممثل مصري، من مواليد الإسكندرية عام 1960، درس بكلية التجارة لعام واحد فقط قبل أن يقرر السفر إلى القاهرة للدراسة في المعهد العالي للسينما عام 1980، ليتخرج في عام 1984 ثم يبدأ العمل السينمائي كمساعد مخرج في فيلم "خادمة ولكن)" عام 1990، وظل يعمل كمساعد مخرج حتى عام2004، بعدها أخرج فيلم (قشطه يابا) عام 2005 كما \أخرج مؤخرا فيلم " الفندق " عام 2017 بطولة علا غانم وأحمد بدير .

ويقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما احتفالية بذكرى نصر أكتوبر المجيد بإشراف الناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٧ أكتوبر الحالي، وتتضمن الاحتفالية عرض فيلمي "بطال من مصر" للمخرج أحمد راشد، وفيلم "رجال خلف المقاتلين" للمخرج أحمد قناوي.
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