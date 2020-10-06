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مرأة

اعطس أثناء أخذ الحقنة.. حيلة بسيطة للتغلب على الألم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
اسماء محمد
الحقن الطبية من أهم الوسائل المستخدمة في إعطاء جرعات المواد التركيبات العلاجية، وتتميز بأنها تحقق نتائج سريعة في القضاء على المرض

ولكن هناك بعض الأفراد يعانون من فوبيا الحقن ولا يرغبون في أخذها اعتقادا منهم أنها تسبب آلاما قوية أو لأن لهم ذكرى سيئة معها ويجعلهم يرفضون التداوي بها رغم أنهم قد يكونون في أمس الحاجة للعلاج بالحقن، بل وفي كثير من الأحيان تكن وسيلة فعالة لأخذ التطعيمات واللقاحات التي تحمى من الإصابة بالأمراض الخطيرة، ما يضع هؤلاء الأفراد في ورطة كبيرة.
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وفقًا لما عرضه موقع "برايت سايد" فهناك حيلة واحدة مثبتة علمية قادرة على علاج فوبيا الحقن من خلال تخفيف الشعور بالألم أو القضاء عليه نهائيا وهي العطس.

فبالرغم من أن هذه الفكرة قد تبدو غريبة بعض الشيء إلا أن العديد من الأبحاث والدراسات العلمية أكدت فاعلية السعال في تخفيف ألم الحقن، وأنه الحل الوحيد المعروف حتى الآن.

ويقوم الإنسان بالسعال عند قدومه على أخذ الحقنة قبلها بلحظات وحينها لن يشعر بالألم، ويمكن تجربة هذه الطريقة بسهولة خاصة أنها غير مكلفة.

ويقترح العلماء أن سر هذه الخدعة يرجع إلى أن السعال قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يقلل من إدراك الألم مما يشجع الفرد على التغلب على الخوف والفوبيا.
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