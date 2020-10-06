اعطس أثناء أخذ الحقنة.. حيلة بسيطة للتغلب على الألم

فبالرغم من أن هذه الفكرة قد تبدو غريبة بعض الشيء إلا أن العديد من الأبحاث والدراسات العلمية أكدت فاعلية السعال في تخفيف ألم الحقن، وأنه الحل الوحيد المعروف حتى الآن.