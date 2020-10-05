الناظر يكشف مشكلة جديدة تصيب المتعافين من كورونا .. ويقدم الحل

يعد فيروس كورونا من أصعب الأمراض التى يحاول كافة الأطباء والخبراء فى العالم إيجاد حل نهائي لها من خلال فك الغازه وكشف كافة تفاصيل المرض.





وفى الفترة الأخيرة انتبه بعض الأطباء والباحثين إلى استمرار بعض اعراض فيروس كورونا بعد التعافي منه واحيانا تختفى وتظهر اعراض اخرى بعد مرور بعض الوقت.

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قال الدكتور هاني الناظر، استاذ امراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، أنه لاحظ وجود شكوى مشتركة بين عدد من المتعافين من كورونا وهى تساقط الشعر الذي دفعهم للبحث عن علاج أو حل لهذه المشكلة .





ونشر "الناظر" تصريحات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا " خلال قيامي كطبيب امراض جلدية بالفحص اليومي علي المرضي لاحظت علي مدار الشهور الماضية ان نسبة غير قليلة ممن تعرضوا للاصابة بكورونا وتم شفائهم بدأوا يعانون من مشكلة تساقط الشعر وتقصفه بشكل ملحوظ "





وقدم " الناظر" نصحية لمن تم شفائهم من مرض كورونا بحمد الله للوقاية من مشاكل الشعر وتساقطه، وهى الحرص دائما وبصفة يومية علي الاكثار من شرب المياه على مدار اليوم ، وتناول السلاطة الخضراء، والفاكهة بالاضافة لتناول كبسولة واحدة من فيتامين Royal Vit G او Perfectil او Pantogar ، بعد تناول الغذاء يوميا لمدة شهرين بعد تمام الشفاء من فيروس كورونا.



