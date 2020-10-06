إيقاف أعمال بناء مخالف في عقارين بالإسكندرية والتحفظ على مواد بناء ... شاهد





واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملاتها لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالإزالة الفورية لكل أعمال البناء المخالف.





ونفذت حي العامرية ثان، حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات عصام عبدالمنعم سكرتير عام حى العامرية ثان بالتصدي لظاهرة البناء المخالف، حيث شن رئيس وحدة الازالة الفورية ومدير اشغال طريق والإدارات المعنية بحملة فورية تم خلالها إزالة مبانى من الطوب الابيض بنهر الطريق بقرية أبو مسعود.





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كما تم ايقاف أعمال بالدور الاول علوى بقرية 5 بنجر السكر وتم التحفظ على خمسة شكاير اسمنت.





واتُخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتأتي الحملة في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة.





وفي تصريحات صحفية ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصةً مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا



