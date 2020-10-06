عاشق لوطنه.. رشا مجدي: أبو العينين نائب من طراز فريد

قالت الإعلامية رشا مجدى: إن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب هو نائب من طراز فريد، لديه القدرة على ترك بصمة، مضيفة: "وجوده بالمجلس مش مجرد تأدية واجب والسلام".





وأوضحت "رشا مجدي" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة التعليم العالي أمس كانت بصدد تكريم علمائها وتوزيع جوائز النيل في كل المجالات، وكان النائب محمد أبو العينين تقدم بقانون جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم وهو أحد مشروعات القوانين الـ 10 التي تمت الموافقة عليها بالبرلمان.





واضافت ان هذا مشروع تضمن استحداث جائزة النيل، لافتة الي أن النائب محمد ابو العينين لديه الكثير من الأعمال المجتمعية التي لا تعد ولا تحصى، وعلى سبيل المثال المشاركة في بناء جزء كبير من مستشفى 57357، ودعمه المستمر حتى الان لمستشفى ام المصريين، وغيرها من القوافل الطبية ودعم معهد الأورام، وكثير من التطويرات.





واشارت الى ان النائب محمد أبو العينين رجل عاشق لوطنه محب لتراب وطنه وفخور بكل انجازات الدولة، ويقف دائما الي جانب الوطن بكل ما يمتلك من اجل تنمية هذا الوطن.