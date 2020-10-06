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فن

سامح الصريطي يخضع لعملية جراحية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تعرض الفنان سامح الصريطي لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى حيث أجرى عملية جراحية عاجلة في الشريان التاجي.


ونشر الحساب الرسمي لسامح الصريطي عبر فيس بوك  صورة له من داخل غرفة العمليات وبجانبه الطاقم الطبي، وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله على سلامتك الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي، بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجي بنجاح، دعواتكم بالشفاء العاجل".

سامح الصريطي يشارك في بطولة مسلسل "طاقة حب" المقرر عرضه الأسبوع القادم.

وهو تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد يسري ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازي، هاجر الشرنوبي، باسل الزارو، سامي مغاوري،سمر جابر، لمياء الأمير.



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