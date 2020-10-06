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أخبار العالم

دراسة حديثة: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يقلل من مخاطر الإصابة بـ كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
محمد علي
على مدى السنوات الماضية، واجه التطعيم ضد الإنفلونزا جدلًا هائلًا بسبب النقاشات حول سلامته وفعاليته، وفق ما ذكر موقع نيوز ميديكال لايف ساينس.

ومع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يعتقد العديد من الخبراء أن الحصول على لقاح الإنفلونزا في الوقت المناسب قبل حلول فصل الشتاء، يمكن أن يقلل من مخاطر النتائج الصحية الضارة ويقلل العبء على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وهو مايدعو دول العالم للتحرك لتطعيم شعوبها ضد الإنفلونزا الموسمية، التي يذهب ضحيتها الكثيرون في العالم.

في المملكة المتحدة ، وجد فريق من الباحثين في إمبريال كوليدج لندن أن وباء مرض فيروس كورونا (COVID-19) الناجم عن متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) ، زاد نسب قبول حدوث تطعيم واقي من الإنفونزا. 

وقام الباحثون بقياس تأثير جائحة الفيروس على قبول التطعيم ضد الإنفلونزا في موسم 2020-2021 ، بما في ذلك أولئك المؤهلين حديثًا لبرنامج التطعيم المجاني التابع للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

للوصول إلى نتائج الدراسة ، أجرى فريق البحث استبيانًا عبر الإنترنت مع المسجلين في برنامج  السجل الصحي للمرضى.

تم اختيار المشاركين في الدراسة بناءً على المعايير الصحية المعمول بها في بريطانيا، بما في ذلك الأشخاص المؤهلين سابقًا أو حديثًا والذين لم يتلقوا بشكل روتيني التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الماضي. 

قسم الفريق العلمي المجموعة بناءً على ردودهم حول ما إذا كانوا يعتزمون تلقي لقاح الإنفلونزا في موسم 2020-2021.

بعد تحليل نتائج الاستطلاع ، وجد الفريق أنه من بين أكثر من 6600 مستجيب ، قال 61.1 بالمائة منهم بأنهم تلقوا تطعيم الإنفلونزا بشكل روتيني سابقًا ، بينما  قال  24.5 بالمائة إنهم كانوا مؤهلين سابقًا ولكن لم يتم تطعيمهم.

بناءً على نتائج الدراسة ، خلص فريق البحث إلى أن COVID-19 قد عزز قبول التطعيم ضد الإنفلونزا في موسم 2020-2021 ، من 79.6 بالمائة إلى 91.2 بالمائة في أولئك المؤهلين سابقًا ، و 69 بالمائة من المؤهلين حديثًا. 

نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعتزمون الحصول على لقاح ضد الأنفلونزا ، فمن المهم للحكومة والقطاع الصحي في المملكة المتحدة وريما دول أخرى حول العالم، التخطيط بشكل مناسب لاستراتيجيات التطعيم لضمان حصول الجميع على اللقاح.

وعلى مستوى العالم فإن الإنفلونزا الموسمية تودي بحياة ما يصل إلى 650 ألف شخص سنويًا، وفق منظمة الصحة العالمية.
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